Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în cazul unor angajați ai sucursalei județene din Bacău. Aceștia și-au luat anticipat banii pe concedii de odihnă pentru 6 ani.

Sumele acordate se ridică la aproape 200.000 de euro.

Suspiciunile au fost ridicate de reprezentanții Curții de Conturi, care au sesizat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În urma verificărilor făcute, Corpul de Control al CNAS a constatat că 18 angajați din cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău - cei mai mulți cu funcții de conducere, și-au luat în avans banii pe concediu de odihnă pentru 6 ani de zile.

Și-au dat singuri aproape 200.000 de euro

Suma se ridică la aproape 200.000 de euro și cea mai mare parte din ea a revenit către 4 angajați, printre care și directorul casei județene. Toți au fost demiși.

Cei de la CNAS spun că banii au fost recuperați de la angajați, însă au sesizat DNA. Mai mult, acum se fac verificări în toate casele de asigurări de sănătate pentru a afla dacă mai sunt situații de acest gen.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













