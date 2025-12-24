Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină

Stiri externe
24-12-2025 | 17:24
Fenerbahce
Shutterstock

Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină.

autor
Ioana Andreescu

Rezultatul, verificat de Institutul de Medicină Legală şi trimis parchetului din Istanbul, marchează o escaladare semnificativă a unei anchete care a plasat deja una dintre cele mai influente figuri ale sportului turc sub supraveghere judiciară.

Saran, un om de afaceri turco-american născut în Denver, a preluat conducerea lui Fenerbahce în septembrie 2025, devenind al 38-lea preşedinte al unuia dintre cele trei mari cluburi ale Turciei.

El este şi preşedintele Saran Holding, un conglomerat puternic cu legături strânse cu transmisiunile sportive şi drepturile media.

Saran a fost anterior vicepreşedinte la Fenerbahce între 2001 şi 2004, iar ulterior şi-a construit reputaţia prin contracte majore de difuzare internaţională, inclusiv drepturile Bundesligii în Turcia.

Citește și
record hagi
Fotbalistul care a doborât recordul lui Hagi la Galatasaray, mesaj emoționant: „Numele meu este scris lângă al dumneavoastră”

După mai multe candidaturi prezidenţiale eşuate, el a obţinut funcţia în acest an, învingându-l pe fostul preşedinte Ali Koc.

Ascensiunea sa se confruntă acum cu cel mai serios test

Ancheta, condusă de parchetul oraşului Istanbul, se concentrează pe acuzaţiile de furnizare de narcotice, consum de droguri şi facilitare a consumului de droguri - acuzaţii care, dacă sunt dovedite, se pedepsesc cu închisoarea conform legislaţiei turce.

Saran, care se afla în străinătate în momentul convocării sale iniţiale, s-a întors în Turcia de la Milano pe 19 decembrie şi a depus mărturie în calitate de suspect.

Ulterior, el a fost eliberat sub control judiciar, inclusiv cu o interdicţie de călătorie internaţională impusă de un judecător de pace penal.

Saran rămâne în libertate sub supraveghere judiciară

Nici Saran, nici clubul Fenerbahce nu au emis o declaraţie oficială cu privire la rezultatul testului capilar.

În timpul unei mărturii anterioare, Saran ar fi negat acuzaţiile.

Naţionala Turciei este adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026.

INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon

Sursa: Agerpres

Etichete: Turcia, presedinte, fotbal, club,

Dată publicare: 24-12-2025 17:24

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL CNI a anunțat când încep lucrările la investiția de 172.000.000€ din centrul Bucureștiului
OFICIAL CNI a anunțat când încep lucrările la investiția de 172.000.000€ din centrul Bucureștiului
Citește și...
Șeful Statului Major din Libia, Mohamed Al-Haddad, a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia
Stiri externe
Șeful Statului Major din Libia, Mohamed Al-Haddad, a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia

Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.

Fotbalistul care a doborât recordul lui Hagi la Galatasaray, mesaj emoționant: „Numele meu este scris lângă al dumneavoastră”
Stiri Sport
Fotbalistul care a doborât recordul lui Hagi la Galatasaray, mesaj emoționant: „Numele meu este scris lângă al dumneavoastră”

Mauro Icardi a doborât, duminică seară, recordul de goluri marcate de un jucător străin pentru Galatasaray în prima ligă din Turcia, care era deţinut de Gheorghe Hagi. El a înscris un gol la meciul cu Kasimpaşa, scor 3-0, ajungând la 60 de reuşite.

Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian
Stiri externe
Alertă la Marea Neagră. Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian

O dronă „scăpată de sub control” a fost doborâtă luni de Turcia, după ce s-a apropiat de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării, citat de AFP.

Recomandări
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”
Stiri externe
Plan de pace în Ucraina ”în 20 de puncte”. Volodimir Zelenski spune că este ”cadrul principal pentru încheierea războiului”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.

INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon
Stiri actuale
INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon

INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni.

Directorul unui gigant de stat din România și-a dat demisia subit, chiar înainte de Crăciun. Comunicatul companiei
Stiri actuale
Directorul unui gigant de stat din România și-a dat demisia subit, chiar înainte de Crăciun. Comunicatul companiei

Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a dat demisia din motive personale, a anunțat miercuri compania.

Top citite
1 popcorn craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se pune popcorn în brad - originea unei tradiții surprinzătoare de Crăciun
2 Venus in balanta
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Ce aduce pentru zodii Venus în Capricorn - se anunță stabilitate, relații serioase și clarificări
3 Nicusor Dan
Administraţia Prezidenţială
Stiri Politice
Cum poate fi suspendat preşedintele României. Ce prevede Constituţia și câte voturi are, de fapt, „polul suveranist”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Decembrie 2025

54:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28