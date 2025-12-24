Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină

Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină.

Rezultatul, verificat de Institutul de Medicină Legală şi trimis parchetului din Istanbul, marchează o escaladare semnificativă a unei anchete care a plasat deja una dintre cele mai influente figuri ale sportului turc sub supraveghere judiciară.

Saran, un om de afaceri turco-american născut în Denver, a preluat conducerea lui Fenerbahce în septembrie 2025, devenind al 38-lea preşedinte al unuia dintre cele trei mari cluburi ale Turciei.

El este şi preşedintele Saran Holding, un conglomerat puternic cu legături strânse cu transmisiunile sportive şi drepturile media.

Saran a fost anterior vicepreşedinte la Fenerbahce între 2001 şi 2004, iar ulterior şi-a construit reputaţia prin contracte majore de difuzare internaţională, inclusiv drepturile Bundesligii în Turcia.

După mai multe candidaturi prezidenţiale eşuate, el a obţinut funcţia în acest an, învingându-l pe fostul preşedinte Ali Koc.

Ascensiunea sa se confruntă acum cu cel mai serios test

Ancheta, condusă de parchetul oraşului Istanbul, se concentrează pe acuzaţiile de furnizare de narcotice, consum de droguri şi facilitare a consumului de droguri - acuzaţii care, dacă sunt dovedite, se pedepsesc cu închisoarea conform legislaţiei turce.

Saran, care se afla în străinătate în momentul convocării sale iniţiale, s-a întors în Turcia de la Milano pe 19 decembrie şi a depus mărturie în calitate de suspect.

Ulterior, el a fost eliberat sub control judiciar, inclusiv cu o interdicţie de călătorie internaţională impusă de un judecător de pace penal.

Saran rămâne în libertate sub supraveghere judiciară

Nici Saran, nici clubul Fenerbahce nu au emis o declaraţie oficială cu privire la rezultatul testului capilar.

În timpul unei mărturii anterioare, Saran ar fi negat acuzaţiile.

Naţionala Turciei este adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026.

