20 de copii din două familii din Moldova au primit case noi înainte de Sărbători

24-12-2025 | 17:39
În ajun de sărbătoare, viețile a 20 de copii din două familii din Moldova s-au schimbat radical în bine datorită oamenilor generoși organizați în două asociații - Casa Share și Glasul vieții.

autor
Mariana Apostoaie

Au fost ridicate locuințe noi, mobilate și utilate modern, una în Iași, cealaltă în Neamț, iar acum, cei mici s-au putut reuni în jurul bradului de Crăciun convinși că minunile există.

Pentru o familie cu 4 copii din localitatea Țigănași, județul Iași, Crăciunul din acest an a venit cu o imensă bucurie - o casă nouă. Oamenii rămăseseră fară locuință din vară, din cauza unui incendiu.

Petronela Mosneagu, mama copiilor: „M-am trezit cu niște jocuri de lumini în ochi. Îmi lua foc acoperișul. Am scos fata mică prin față, după aia au ieșit restul copiilor. Am vrut să intru, aveam niște bani strânși, acte, dar nu am mai reușit”.

Tatăl era plecat la muncă în Irlanda când a aflat vestea nenorocirii.

Gherorghe Mosneagu, tatăl copiilor: „Nu mi-a venit să cred până ce nu am ajuns acasă”.

În ajunul Crăciunului, familia a primit o locuință nouă, ridicată cu ajutorul donațiilor strânse de asociația Casa Share.

Fată:E ca o minune acum, pentru noi. Mă bucur că suntem toți împreună!”.

Bogdan Tănasă, fondator Casa Share:Familia foarte, foarte muncitoare, am fost foarte impresionați, chiar am pus pauză la alte proiecte și, ca să se mute acum, de Crăciun, am tras foarte tare”.

Același efort nobil a adus speranță și în județul Neamț, în localitatea Vânători. 16 copii, ramași fară mamă, au primit o casă nouă cu sprijinul asociației preotului Dan Damaschin. Locuința a fost ridicată în câteva luni, iar sărbătorile sunt petrecute acum de copii, într-un cămin adevărat, cald și primitor.

Cei 16 frați, cu vârste între 3 și 23 de ani, l-au primit pe părintele Damaschin cu imensă recunoștință, și împreună, au cântat colinde vestind Nașterea Domnului..

Astfel de acțiuni umanitare continuă în țoată Moldova, prin aceste asociații.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 24-12-2025 17:32

