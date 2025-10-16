Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei

Stiri actuale
16-10-2025 | 08:52
Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit surselor citate, au loc 19 descinderi într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale, prejudiciul în acest caz fiind de peste 8 milioane de lei. 

Vizată de perchezițiile DNA ar fi șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare.

În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante, scrie TVRinfo.ro. 

Citește și
Nicolae Bănicioiu
Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro

Florentina Ioniță a fost avansată în grad și decorată de atât de președintele Traian Băsescu, cât și de președintele Klaus Iohannis.

Sursa: Agerpres

Etichete: spital, dna, perchezitii,

Dată publicare: 16-10-2025 08:39

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro
Stiri Justitie
Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție. Acesta a fost dat în vileag de omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea.

Șeful DNA se plânge că ANAF a făcut puține sesizări pentru evaziune fiscală. Zeci de angajați de la Vamă și Fisc, anchetați
Stiri actuale
Șeful DNA se plânge că ANAF a făcut puține sesizări pentru evaziune fiscală. Zeci de angajați de la Vamă și Fisc, anchetați

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat
Stiri actuale
O femeie a fost prinsă la volan fără permis în Târgu Neamţ, iar polițistul l-a sunat pe concubinul ei. Ce a urmat

Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat.

Primarul unei comune din Botoşani a fost plasat sub control judiciar. Ar fi primit 500.000 de lei mită de la un om de afaceri
Stiri actuale
Primarul unei comune din Botoşani a fost plasat sub control judiciar. Ar fi primit 500.000 de lei mită de la un om de afaceri

Primarul comunei Mihălăşeni, judeţul Botoşani, Claudiu Daniel Chelariu, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA, fiind acuzat că a luat mită de la un om de afaceri, în legătură cu un contract pentru modernizare de drumuri.

Recomandări
ANAF începe vânătoarea „bombardierilor” cu mașini de lux. 200 de persoane sunt deja în vizor pentru averi nejustificate
Stiri Economice
ANAF începe vânătoarea „bombardierilor” cu mașini de lux. 200 de persoane sunt deja în vizor pentru averi nejustificate

Șeful ANAF susţine că 200 de persoane sunt investigate deoarece au averi ce nu pot justificate, el precizând că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni Fiscul să o confişte.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Octombrie 2025

44:12

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28