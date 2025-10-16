Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, au loc 19 descinderi într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale, prejudiciul în acest caz fiind de peste 8 milioane de lei.

Vizată de perchezițiile DNA ar fi șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare.

În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante, scrie TVRinfo.ro.

Florentina Ioniță a fost avansată în grad și decorată de atât de președintele Traian Băsescu, cât și de președintele Klaus Iohannis.

