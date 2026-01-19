Oamenii s-au întors în blocul din Buzău în care s-a produs explozia catastrofală. Doar câteva minute, cu Poliția

Locatarii rămaşi fără acoperiș după explozia din Buzău nu se pot întoarce acasă, o vreme. Jumătate dintre garsoniere au fost distruse, iar accesul în imobil este blocat.

Anchetatorii suspectează că proprietarul locuinţei în care s-a produs deflagraţia ar fi făcut modificări la instalaţia de gaz. Bărbatul este acum în spital.

Un număr de 35 de locuinţe sunt complet distruse, iar alte 44 au fost afectate parţial. În aceste condiţii, locatarii stau acum pe la rude şi prieteni, iar unii dintre ei în campusul sportiv de la Stadionul Gloria Buzău. Oamenii au fost lăsaţi să intre pe rând în bloc pentru a-şi lua câteva lucruri. Au fost însoţiţi de poliţişti şi au avut la dispoziţie doar câteva minute.

Locatari: „Să îmi iau și eu din frigider mâncare, că se strică, am mâncare, am echipamentul, mâine mă duc la servici."

„Din acte, ce se mai poate lua, de îmbrăcat, că mergem la serviciu."

„Sunt bolnavă și cu inima și n-am reușit să îmi iau nici medicamente, nici nimic, decât atât, portofelul, geanta și telefonul. Am venit să îmi iau ceva de îmbrăcat, pastile și ce pot să mai iau."

Între timp, reprezentanții Distrigaz au anunțat că au găsit defecțiuni la instalația de gaz din garsoniera în care a avut loc explozia. Şi nu exclud ca proprietarul să fi făcut modificări neautorizate.

Specialiștii nu au depistat până acum pierderi de gaz, însă zona rămâne izolată. Familiile afectate vor primi un sprijin financiar de aproximativ 2.000 de euro din partea autorităților locale.

