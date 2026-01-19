Ce a mai rămas din zecile de garsoniere distruse de o explozie într-un bloc din Buzău. Imagini din interior

Stiri Diverse
19-01-2026 | 17:28
×
Codul embed a fost copiat

Explozia care a distrus, duminică, zeci de garsoniere într-un bloc din Buzău s-ar fi produs de la o defecțiune a instalației de gaz dintr-o locuință.

autor
Dan Oprea

Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave. Imobilul urmează să fie expertizat și, cel putin o perioadă, nu mai poate fi locuit. Deflagrația a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, instalată pe o clădire din apropiere.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Reprezentanții Distrigaz au venit și luni la fața locului pentru a face verificări amănunțite. Specialiștii au controlat instalațiile din imobil dar și din afara lui.

Nu au depistat pierderi de gaze, însă chiar și așa au izolat zona. Rețeaua națională de distribuție a anunțat, într-un comunicat, că explozia care a făcut zob o scară de bloc a fost provocată de o acumulare de gaze.

Citește și
pompieri, ISU
De ce se produc atât de multe explozii în blocuri în această perioadă. Avertismentul dat de specialiști pentru populație

Specialiștii au transmis că au găsit un defect la instalația din interiorul unei garsoniere dar si mai multe recipiente. Cel care locuia acolo a fost grav rănit.

Mihai Pascu, inspector-șef ISU Buzău: "În interior au fost găsite și butelii dar buteliile erau închise, acumularea provine într-adevăr de la gaze de rețea".

Unii dintre oamenii evacuați după accident, s-au întors în garsoniere pentru a recupera o parte dintre bunuri iar accesul a fost permis doar pentru scurt timp si sub supravegherea autorităților.

Ei au fost cazați temporar în mai multe locuințe ale primăriei, până când experții vor stabili dacă în imobil se mai poate sta sau nu.

Emil Halcu, administratorul asociației de locatari: „O măsură trebuie să se ia, am vorbit cu câțiva care au familii prin oraș, copii, frați surori, se descurcă că se duc acolo dar sunt care sunt de pe la Bisoca, Lopătari, au serviciu, ăia trebuie să stea undeva”.

Bărbatul de 64 de ani în locuința căruia s-a produs explozia este internat cu arsuri de gradele 2 și 3.

Explozia a avut loc duminică, în jurul orei 10 și 30 de minute într-un bloc de garsoniere din zona industrială a Buzăului. Imobilul este racordat la rețeaua de gaz, iar majoritatea locatarilor se încălzesc cu convectoare.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, buzau, bloc,

Dată publicare: 19-01-2026 17:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Un bărbat a murit în urma unei explozii la o centrală pe lemne, în Hunedoara. Deflagraţia a fost urmată de incendiu
Stiri actuale
Un bărbat a murit în urma unei explozii la o centrală pe lemne, în Hunedoara. Deflagraţia a fost urmată de incendiu

Un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața luni, după ce o explozie la o centrală termică pe lemne dintr-o casă din Lupeni, județul Hunedoara, a declanșat un incendiu. Victima a fost scoasă din încăpere de vecini.

 

De ce se produc atât de multe explozii în blocuri în această perioadă. Avertismentul dat de specialiști pentru populație
Stiri actuale
De ce se produc atât de multe explozii în blocuri în această perioadă. Avertismentul dat de specialiști pentru populație

Cazul din Buzău, unde o explozie s-a produs într-un bloc, nu este unul izolat! Gerul îi determină pe mulți să caute soluții rapide și ieftine pentru încălzirea locuințelor, doar că unele alegeri pot fi extrem de periculoase.

Explozia care s-a produs la un bloc din Buzău a fost filmată de o cameră de supraveghere. Mai multe locuințe au fost distruse
Stiri actuale
Explozia care s-a produs la un bloc din Buzău a fost filmată de o cameră de supraveghere. Mai multe locuințe au fost distruse

O explozie violentă a zguduit din temelii un bloc de garsoniere din Buzău. Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, iar mai multe locuințe au fost distruse de suflu. Zeci de oameni au ieșit speriați din case doar cu hainele de pe ei.

Recomandări
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației
Stiri Politice
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni
Stiri actuale
De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.

ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord
Stiri externe
ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord

Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Ianuarie 2026

49:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28