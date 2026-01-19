Ce a mai rămas din zecile de garsoniere distruse de o explozie într-un bloc din Buzău. Imagini din interior

Explozia care a distrus, duminică, zeci de garsoniere într-un bloc din Buzău s-ar fi produs de la o defecțiune a instalației de gaz dintr-o locuință.

Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave. Imobilul urmează să fie expertizat și, cel putin o perioadă, nu mai poate fi locuit. Deflagrația a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, instalată pe o clădire din apropiere.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Reprezentanții Distrigaz au venit și luni la fața locului pentru a face verificări amănunțite. Specialiștii au controlat instalațiile din imobil dar și din afara lui.

Nu au depistat pierderi de gaze, însă chiar și așa au izolat zona. Rețeaua națională de distribuție a anunțat, într-un comunicat, că explozia care a făcut zob o scară de bloc a fost provocată de o acumulare de gaze.

Specialiștii au transmis că au găsit un defect la instalația din interiorul unei garsoniere dar si mai multe recipiente. Cel care locuia acolo a fost grav rănit.

Mihai Pascu, inspector-șef ISU Buzău: "În interior au fost găsite și butelii dar buteliile erau închise, acumularea provine într-adevăr de la gaze de rețea".

Unii dintre oamenii evacuați după accident, s-au întors în garsoniere pentru a recupera o parte dintre bunuri iar accesul a fost permis doar pentru scurt timp si sub supravegherea autorităților.

Ei au fost cazați temporar în mai multe locuințe ale primăriei, până când experții vor stabili dacă în imobil se mai poate sta sau nu.

Emil Halcu, administratorul asociației de locatari: „O măsură trebuie să se ia, am vorbit cu câțiva care au familii prin oraș, copii, frați surori, se descurcă că se duc acolo dar sunt care sunt de pe la Bisoca, Lopătari, au serviciu, ăia trebuie să stea undeva”.

Bărbatul de 64 de ani în locuința căruia s-a produs explozia este internat cu arsuri de gradele 2 și 3.

Explozia a avut loc duminică, în jurul orei 10 și 30 de minute într-un bloc de garsoniere din zona industrială a Buzăului. Imobilul este racordat la rețeaua de gaz, iar majoritatea locatarilor se încălzesc cu convectoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













