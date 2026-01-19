Un bărbat a murit în urma unei explozii la o centrală pe lemne, în Hunedoara. Deflagraţia a fost urmată de incendiu

Un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața luni, după ce o explozie la o centrală termică pe lemne dintr-o casă din Lupeni, județul Hunedoara, a declanșat un incendiu. Victima a fost scoasă din încăpere de vecini.

Manevrele de resuscitare făcute de echipajul medical nu au avut însă rezultat.

Explozia, urmată de incendiu, s-a produs, luni, la o centrală termică pe lemne aflată într-o casă din municipiul Lupeni. Acolo au intervenit echipaje ale Detaşamentului de pompieri Petroşani, care au stins flăcările care se manifestau în interiorul camerei tehnice unde s-a produs deflagraţia, pe o suprafaţă de aproximativ 10 metri pătraţi.

”La sosirea echipajului medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, un bărbat care avea pe corp multiple traumatisme se afla inconştient în afara încăperii, fiind scos în exterior de către vecini. Imediat au început manevrele de resuscitare, dar, din nefericire, victima în vârstă de 53 de ani nu a mai putut fi salvată”, a transmis ISU Hunedoara.

Cauzele producerii exploziei la centrala termică urmează să fie stabilite.

Ce recomandă autoritățile în această perioadă

Gerul îi determină pe mulți să caute soluții rapide și ieftine pentru încălzirea locuințelor, doar că unele alegeri pot fi extrem de periculoase. Autoritățile fac apel la prudență și responsabilitate și vin cu o serie de recomandări.

Potrivit specialiștilor, exploziile apar atunci când instalațiile sunt vechi sau improvizate, iar gazele se acumulează în locuințe fără să se poată evacua.

Autoritățile fac apel la prudență și responsabilitate și atrag atenția că folosirea aragazului cu mai multe ochiuri aprinse simultan, timp de mai multe ore, nu este o soluție. Și asta pentru că duce la scăderea nivelului de oxigen din încăpere și la degajarea monoxidului de carbon, care este extrem de periculos. Pentru a preveni orice fel de incident, ni se recomandă să verificăm instalațiile de gaz și coșurile de evacuare, să aerisim cât de des putem încăperile și să montăm detectoare de gaz, în cazul în care nu am făcut-o încă. Iar în primul moment în care simțim miros de gaz, să cerem ajutor.

