Explozie puternică într-un bloc din Buzău, provocată de o acumulare de gaze. Un bărbat a suferit arsuri

18-01-2026 | 14:33
O explozie a avut loc duminică dimineaţă dintr-un apartament din Buzău, provocată de acumularea de gaze din cauza unui defect la instalaţia individuală.

 

"Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la explozia produsă în această dimineaţă la apartamentul 201, etaj 2, blocul GEROM, din strada Aleea Industriei, localitatea Buzău, judeţul Buzău: Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele a fost sesizat la ora 10:35 cu privire la o explozie produsă la blocul GEROM, din strada Aleea Industriei, localitatea Buzău, judeţul Buzău. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la faţa locului şi au luat primele măsuri de siguranţă, izolând perimetrul şi sigilând, la ora 11:03, robinetul de branşament ce alimentează cu gaze naturale respectivul bloc de locuinţe", se arată în comunicat.

explozie buzau

Mai multe apartamente au fost afectate

Conform sursei citate, explozia a fost cauzată de acumularea de gaze naturale, ca urmare a unui defect depistat la instalaţia de utilizare individuală a gazelor naturale ce deserveşte respectivul apartament. Deflagraţia a afectat apartamentele amplasate la etajul 2, precum şi cele de la etajul 1 şi 3, din imobilul respectiv.

"În urma efectuării controlului cu aparatele speciale de detectare gaz, echipele Distrigaz Sud Reţele nu au depistat pierderi de gaze pe reţeaua de distribuţie a gazelor naturale ce alimentează imobilul respectiv şi nici la apartamentele învecinate, la subsolul blocului sau în proximitatea acestuia. În urma acestei întreruperi, sunt afectaţi 83 clienţi casnici situaţi în imobilul din blocul GEROM, amplasat pe strada Aleea Industriei, localitatea Buzău, judeţul Buzău", se spune în comunicat.

Distrigaz Sud Reţele menţionează că a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Un persoană a fost rănită

O explozie neurmată de incendiu a avut loc, duminică, într-un bloc din municipiul Buzău, cauza fiind o acumulare de gaze, informează ISU Buzău.

Un bărbat de 64 de ani a fost rănit şi din bloc au fost evacuate 25 de persoane.

"Pompierii buzoieni intervin în urma unui apel la numărul de urgenţă, care semnala producerea unei explozii într-un bloc situat pe Aleea Industriei, în municipiul Buzău. Din primele verificări, explozia s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze, nefiind urmată de incendiu. În urma evenimentului, o persoană a fost rănită, acesteia fiindu-i acordat prim-ajutor medical la faţa locului", precizează ISU Buzău.

Conform sursei citate, pentru siguranţa locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost oprită, iar reprezentanţii distribuitorului de gaze se află la faţa locului pentru efectuarea verificărilor şi remedierea situaţiei. Pompierii acţionează pentru asigurarea zonei şi evaluarea eventualelor pagube.

La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă echipaje de pompieri şi prim ajutor, intervenţia fiind asigurată cu o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău anunţă că bărbatul rănit a suferit arsuri de gradul 1-2, pe 10% din suprafaţa corpului.

Sursa: Agerpres

