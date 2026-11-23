Este vorba despre tichete care pot fi utilizate pentru cumpărarea de alimente şi de care beneficiază femeile care au împlinit 63 de ani şi bărbaţii care au împlinit 65 de ani, ori împlinesc aceast vârstă până la finalul anului, relatează News.ro.

„Direcţia de Asistenţă Socială Braşov aduce la cunoştinţa publicului începerea Campaniei «Dar din suflet pentru seniori», cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 2026. Beneficiarii sprijinului financiar sunt pensionarii care au domiciliul stabil în municipiul Braşov, au venituri de până la 2.000 lei/lună, vârsta de minim 63 ani femeile sau minim 65 ani bărbaţii sau împlinesc vârsta până în data de 31.12.2026 inclusiv şi nu au datorii faţă de bugetul local”, informează, luni, Primăria municipiului Braşov.

Sprijinul financiar se va acorda sub formă de tichete în valoare totală de 200 lei, care pot fi utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Banii sub formă de tichete de acordă în baza unei hotărâri a Consiliului Local Braşov care a fost adoptată în anul 2023.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor depune cereri şi o serie de documente începînd de luni, 23 noiembrie, până pe 24 decembrie.

Depunerea cererii, însoţită de documentele justificative, se face concomitent cu ridicarea tichetelor, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, fie personal, fie prin persoană împuternicită, în cazul pensionarilor nedeplasabili.