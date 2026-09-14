Un bărbat a murit și altul a ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat sever cu dioxid de carbon într-o mofetă, în timpul unui tratament. Oamenii au intrat acolo pentru a-și vindeca durerile de oase și articulații. Nu erau insă supravegheați de un cadru medical, iar incinta în care se aflau, administrată de Primărie, nu este autorizată ca bază de tratament balnear.

Accesul este liber la mofeta din Sântimbru Băi. Cineva a observat când cei doi au leșinat și a sunat imediat la 112.

Alina Ciubotariu, purtătorul de cuvânt al ISU Harghita: „O persoană a fost scoasă de civili și transportată la spital Miercurea Ciuc de un echipaj SAJ, cea de-a doua persoană a fost extrasă de pompieri în stare de inconștiență și au fost începute imediat manevrele, dar a fost declarat decesul."

Bărbatul care a supraviețuit, în vârsta de 43 de ani, a fost internat la Terapie Intensivă. Acum se simte mai bine.

Kiss Edit, purtător de cuvânt Spitalul Județean Miercurea Ciuc: „S-a făcut examen toxicologic și încă nu avem rezultatele, dar după tabloul clinic medicii suspectează că a fost vorba de intoxicație cu dioxid de carbon."

Deși în ghidurile turistice, Sântimbru Băi este prezentat drept stațiune balneoclimaterică, nu are un asemenea atestat, iar mofeta în care a avut loc incidentul este neautorizată. Oamenii vin aici pentru a-și trata, după cum cred, durerile musculare, articulare sau ale oaselor, dar și hipertensiunea. Mulți, fără recomandare din partea medicului.

Localnică: „M-au durut picioarele, mă ardea la picioare și acum nu mai simt că mă arde. Nu mi-a recomandat, dar simt."

Primăria administrează mofeta, dar spune că a moștenit-o pur și simplu.

Kinga Fulop, viceprimar Sântimbru: „Oamenii au făcut mofetele astea acum 50-60 de ani. Sunt emanații de gaze sulfurice, dioxid de carbon și puțin radon, au fost măsurate voluntar de studenții de la medicină”.

Pe pereți apar instrucțiuni pentru pacienți, însă nimeni nu verifică dacă acestea sunt respectate. În același timp, specialiștii avertizează că o mofetă inclusă într-o bază de tratament are reguli stricte de funcționare.

Adrian Miulescu, directorul Institutului Național de Balneologie: „Mofetele - cele care sunt avizate și autorizate de către noi sunt prevăzute cu senzori de gaz. De asemenea, ele ar trebui să fie prevăzute cu guri de ventilație pentru evacuarea excesului de dioxid de carbon. Restul mofetelor care nu sunt autorizate, probabil că nivelul de gaze măsoare empiric cu lumânarea flacăra cu bricheta, ceea ce nu este în regulă”.

Sachin Shreedam, medic specialist balneologie: „Pacienții intră doar pe bază de consultație și cu recomandare. Când se intră, asistenta vine înaintea lor și măsoară nivelul mofetei. Gazul nu e recomandat să fie inhalat, el trebuie să fie absorbit prin piele, nu inhalat că face rău la plămâni."

Poliția face cercetări în acest caz pentru ucidere din culpă.