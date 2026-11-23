INS precizează că, în 2024, s-au exportat bunuri şi servicii de mediu în valoare de 31,23 miliarde de lei, potrivit News.ro.

„Valoarea producţiei de bunuri şi servicii de mediu a fost de 97.527 mil. lei în anul 2024, reprezentând 3,0% din valoarea producţiei din economia naţională. În anul 2024, industriile de mediu au contribuit cu 47.901 mil. lei la PIB, reprezentând 2,7% din valoarea acestuia. Populaţia ocupată în sectorul de bunuri şi servicii de mediu a scăzut cu 15,3% în anul 2024 faţă de anul 2023. În anul 2024 s-au exportat bunuri şi servicii de mediu în valoare de 31.232 mil. lei”, arată, luni, INS într-un comunicat de presă.

În acelaşi timp, activităţile aferente CEP04 – Deşeuri, recuperarea şi economisirea materialelor – au reprezentat 48,7% din valoarea totală a producţiei de bunuri şi servicii de mediu.

Activităţile cu scop de energie (CEP02) au avut o pondere de 21,9% din producţia de bunuri şi servicii de mediu, în timp ce cea mai scăzută valoare a fost înregistrată în activităţile cu scop de cercetare şi dezvoltare (CEP07), respectiv 0,001%.

INS precizează că valoarea adăugată brută a producţiei de bunuri şi servicii de mediu a crescut cu 7,8% în anul 2024 (47,90 miliarde de lei) faţă de anul 2023 (44,43 miliarde de lei). Principalii factori ai acestei tendinţe sunt creşterea în activităţile de distribuţie a apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, activităţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, dar şi în activităţile industriei prelucrătoare.

În ceea ce priveşte populaţia ocupată, cea mai mare pondere s-a înregistrat în activitatea economică agricultură, silvicultură şi pescuit (42,8%), urmată de distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (33,1%), potrivit datelor INS.