Primăria Iaşi a precizat că echipele de la CET Iaşi intervin duminică în regim de urgenţă pentru remedierea avariei cauzate de incendiul izbucnit la postul electric de alimentare al centralei, notează News.ro.

Peste 50 de persoane, respectiv angajaţi ai CET Iaşi şi specialişti în domeniul electric şi energetic lucrează la degajarea resturilor şi evaluarea pagubelor. Totodată, a fost solicitat sprijinul operatorului DelGaz Grid pentru executarea manevrelor tehnice şi racordarea necesară reasigurării energiei electrice în centrală.

Primăria Iaşi susţine că în afara postului electric afectat de incendiu, nu au fost identificate alte probleme tehnice la infrastructura centralei. De asemenea, reprezentanţii municipalităţii au luat legătura duminică dimineaţă cu conducerile unităţilor şcolare şi spitalelor racordate la reţeaua publică de termoficare pentru identificarea unor soluţii temporare de alimentare cu căldură şi apă caldă.

Apartamentele şi instituţiile din Iaşi racordate la sistemul centralizat au rămas fără apă caldă şi căldură în urma incendiului de la CET Iaşi.

„Suntem pe teren alături de specialiştii de la CET Iaşi şi căutăm cele mai rapide soluţii tehnice pentru repunerea în funcţiune a centralei. Ne asigurăm că instituţiile prioritare, precum spitalele şi şcolile, beneficiază de sprijinul necesar în această perioadă cu temperaturi mai scăzute. Vom reveni cu detalii pe măsură ce lucrările de remediere avansează. Cert este că vom depune toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă caldă şi căldură să fie reluată în cât mai scurt timp, chiar dacă va trebui să se lucreze 24 de ore din 24”, a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

Pompierii ieşeni au intervenit, sâmbătă după-amiază, la un incendiu izbucnit la un transformator electric din incinta CET Iaşi. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, focul s-a manifestat la primul etaj al unei hale industriale, cu o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. Potrivit pompierilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar echipajele din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Iaşi au localizat şi lichidat incendiul, limitând propagarea flăcărilor.

În urma incendiului, nu au fost înregistrate victime.

Liderul sindicatului Energia din cadrul CET Iaşi, Sorin Turcu, a afirmat sâmbătă seară că activitatea în cadrul CET este afectată în proporţie de sută la sută.

„Să vedem ce alternative există. Centrala este pe zero. Oraşul rămâne fără apă caldă şi căldură”, a declarat liderul sindical Sorin Turcu.

La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate la Iaşi 22.000 de apartamente, 138 instituţii publice şi 171 agenţi economici.