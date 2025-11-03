Anchetă dificilă privind un accident rutier tragic petrecut după o petrecere. Mașina a rupt o țeavă de gaz și a luat foc

03-11-2025 | 17:41
Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți într-un tragic accident rutier, duminică noapte, în Maramureș.  

autor
Ioan Vrâncean

O mașină de teren s-a răsturnat într-un șanț, a rupt o țeavă de gaz și a luat foc. Printre supraviețuitori este un polițist aflat în timpul liber, care ar fi fost băut. Deocamdată nu se știe dacă el a fost la volan.

În mașină se aflau trei persoane care mergeau acasă, după ce ar fi participat la o petrecere. În localitatea Făurești, cel care se afla la volan ar fi pierdut controlul, iar vehiculul a doborât un gard de beton, a fisurat o țeavă de gaz și s-a răsturnat. Apoi, mașina a fost cuprinsă de flăcări.

Localnicii au sunat la 112.

Femeie: ”Eram în casă când am auzit o bubuitură puternică, am ieșit să văd și am văzut un nor spre cer și sunetul de la gaz puternic, am văzut mașina în șanț, au venit pompierii, între timp oamenii au aruncat apă, au stins cu stingătoare, am auzit că veneau de la balul vânătorilor”.

Bărbat: ”Dintr-o dată am auzit bubuitura, am ieșit repede că a început să iasă gazul, jeepul era culcat în șanț, pe partea dreaptă”.

Pentru una dintre persoane, un bărbat de 58 de ani, nu s-a mai putut face nimic.

Femeie: ”Când am ieșit afară, mașina luase foc, ardea, am mers toți să stingem, un vecin a intrat așa prin foc și l-a scos pe decedat, striga lumea să nu ne băgăm că explodează, dar noi ne-am băgat”.

Polițiștii încearcă acum să stabilească exat cine se afla la volan în momentul accidentului. Printre persoanele din autoturism care au scăpat cu viață este și un agent de poliție, care ar fi fost băut. Polițiștii continuă verificările.

Un polițist din Constanța, de 21 de ani, a lovit mai multe mașini și a rănit trei femeie, în timp ce era beat la volan

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, maramures, mort, rupt, conducta de gaze,

Dată publicare: 03-11-2025 17:26

Citește și...
Accident mortal pe DN2, Buzău-Râmnicu Sărat. Un pieton a fost lovit de un autoturism
Stiri actuale
Accident mortal pe DN2, Buzău-Râmnicu Sărat. Un pieton a fost lovit de un autoturism

Un pieton a fost accidentat mortal de un autoturism pe DN 2 Buzău - Râmnicu Sărat, în apropierea localităţii Oreavul, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani
Stiri actuale
Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani

Grav accident rutier în Brăila. Două surori, o fetiță de 4 ani și o adolescentă de 14 ani, au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

Cum s-a produs accidentul de ATV în care a murit un adolescent de 16 ani. A fost proiectat în aer și s-a lovit de pod
Stiri actuale
Cum s-a produs accidentul de ATV în care a murit un adolescent de 16 ani. A fost proiectat în aer și s-a lovit de pod

Un adolescent de 16 ani a murit, iar prietenii lui care-l însoțeau, șase la număr, au fost răniți într-un accident dramatic produs în localitatea Joseni din Harghita.

Încă o tragedie pe „drumul morții”. Un BMW care depășea pe linie continuă a fost spulberat de un TIR
Stiri actuale
Încă o tragedie pe „drumul morții”. Un BMW care depășea pe linie continuă a fost spulberat de un TIR

Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe „drumul morții” între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi. În accident au fost implicate un BMW şi un TIR.

Un adolescent a murit și 6 au fost răniți într-un accident de ATV. Prietenii săi se aflau în remorcă
Stiri actuale
Un adolescent a murit și 6 au fost răniți într-un accident de ATV. Prietenii săi se aflau în remorcă

Un tânăr de 16 ani a murit iar alţi 6 au fost răniţi într-un accident dramatic petrecut în localitatea Joseni din Harghita. Erau în remorca unui ATV al cărui conducător nu avea permis pentru niciun fel de vehicul.

