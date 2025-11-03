Anchetă dificilă privind un accident rutier tragic petrecut după o petrecere. Mașina a rupt o țeavă de gaz și a luat foc

Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți într-un tragic accident rutier, duminică noapte, în Maramureș.

O mașină de teren s-a răsturnat într-un șanț, a rupt o țeavă de gaz și a luat foc. Printre supraviețuitori este un polițist aflat în timpul liber, care ar fi fost băut. Deocamdată nu se știe dacă el a fost la volan.

În mașină se aflau trei persoane care mergeau acasă, după ce ar fi participat la o petrecere. În localitatea Făurești, cel care se afla la volan ar fi pierdut controlul, iar vehiculul a doborât un gard de beton, a fisurat o țeavă de gaz și s-a răsturnat. Apoi, mașina a fost cuprinsă de flăcări.

Localnicii au sunat la 112.

Femeie: ”Eram în casă când am auzit o bubuitură puternică, am ieșit să văd și am văzut un nor spre cer și sunetul de la gaz puternic, am văzut mașina în șanț, au venit pompierii, între timp oamenii au aruncat apă, au stins cu stingătoare, am auzit că veneau de la balul vânătorilor”.

Bărbat: ”Dintr-o dată am auzit bubuitura, am ieșit repede că a început să iasă gazul, jeepul era culcat în șanț, pe partea dreaptă”.

Pentru una dintre persoane, un bărbat de 58 de ani, nu s-a mai putut face nimic.

Femeie: ”Când am ieșit afară, mașina luase foc, ardea, am mers toți să stingem, un vecin a intrat așa prin foc și l-a scos pe decedat, striga lumea să nu ne băgăm că explodează, dar noi ne-am băgat”.

Polițiștii încearcă acum să stabilească exat cine se afla la volan în momentul accidentului. Printre persoanele din autoturism care au scăpat cu viață este și un agent de poliție, care ar fi fost băut. Polițiștii continuă verificările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













