Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani

Stiri actuale
31-10-2025 | 13:22
×
Codul embed a fost copiat

Grav accident rutier în Brăila. Două surori, o fetiță de 4 ani și o adolescentă de 14 ani, au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

autor
Dan Cucu,  Ilknur Pintilie

Autoturismul era condus de un bărbat de 40 de ani, acum cercetat penal.

Accidentul s-a petrecut în plină zi, într-o zonă intens circulată din Brăila. Cele două surori, una de 4 ani, cealaltă de 14 ani, traversau strada pe la trecerea de pietoni când au fost rănite.

Din primele date ale anchetei, se pare că șoferul care le-a acroșat cu mașina nu ar fi observat că fetele se aflau pe trecerea de pietoni. A invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție” care l-a împiedicat să oprească la timp.

A frânat brusc, dar a fost târziu pentru cele două copile.

Citește și
Mașină magazin Brăila accident
O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația

O ambulanță chemată la fața locului le-a dus pe fete la spital. Fata cea mică a fost transferată vineri dimineață la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Are o fractură la nivel cranian, spun medicii, iar leziunile necesită investigații ample. Sora ei a fost externată.

Șoferul nu consumase alcool. Este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă.

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, braila, fetite,

Dată publicare: 31-10-2025 13:20

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Cutremur în România, într-o zonă neobișnuită. Care a fost magnitudinea seismului
Stiri actuale
Cutremur în România, într-o zonă neobișnuită. Care a fost magnitudinea seismului

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația
Stiri actuale
O șoferiță din Brăila a intrat cu mașina în vitrina unui magazin, după ce a încurcat frâna cu accelerația

O șoferiță de 46 de ani din Brăila a avut ghinion la cumpărături. Când să plece acasă, a intrat cu mașina în geamurile unui magazin. Parcase autoturismul în fața clădirii.

O elevă care mergea la școală a fost răpită și dusă într-o locuință unde a fost agresată sexual, în Brăila
Stiri Virale
O elevă care mergea la școală a fost răpită și dusă într-o locuință unde a fost agresată sexual, în Brăila

O adolescentă de 16 ani din Brăila a fost luată cu forța de pe stradă de un necunoscut și dusă într-o locuință. Acolo, bărbatul a violat-o.

Recomandări
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Octombrie 2025

03:28:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28