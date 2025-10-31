Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani

Grav accident rutier în Brăila. Două surori, o fetiță de 4 ani și o adolescentă de 14 ani, au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

Autoturismul era condus de un bărbat de 40 de ani, acum cercetat penal.

Accidentul s-a petrecut în plină zi, într-o zonă intens circulată din Brăila. Cele două surori, una de 4 ani, cealaltă de 14 ani, traversau strada pe la trecerea de pietoni când au fost rănite.

Din primele date ale anchetei, se pare că șoferul care le-a acroșat cu mașina nu ar fi observat că fetele se aflau pe trecerea de pietoni. A invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție” care l-a împiedicat să oprească la timp.

A frânat brusc, dar a fost târziu pentru cele două copile.

O ambulanță chemată la fața locului le-a dus pe fete la spital. Fata cea mică a fost transferată vineri dimineață la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Are o fractură la nivel cranian, spun medicii, iar leziunile necesită investigații ample. Sora ei a fost externată.

Șoferul nu consumase alcool. Este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă.

