Un adolescent a murit și 6 au fost răniți într-un accident de ATV. Prietenii săi se aflau în remorcă

28-10-2025 | 13:17
Un tânăr de 16 ani a murit iar alţi 6 au fost răniţi într-un accident dramatic petrecut în localitatea Joseni din Harghita. Erau în remorca unui ATV al cărui conducător nu avea permis pentru niciun fel de vehicul.

Ana Tudoran

Tinerii, toți cu vârste între 15 şi 17 ani se deplasau pe un drum de la marginea satului.

Unul dintre băieți conducea ATV-ul, iar ceilalți 6 amici se aflau cu toţii în remorca tractată de vehicul. La un moment dat, într-o curbă ușoară, conducătorul a pierdut controlul direcţiei a intrat pe contrasens și s-a izbit de un cap de pod.

Din nefericire, tânărul de pe ATV a suferit răni extrem de grave. Echipele de salvare l-au găsit în stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare au fost inutile.

Ceilalţi tineri, din remorcă, au scăpat toţi cu răni uşoare dat au fost duşi totuşi la spital pentru investigații.

Poliţiştii care anchetează întâmplarea spun că tânărul decedat nu deținea permis pentru niciun fel de autovehicule.

Legea spune că, pentru a conduce ATV urî pe drumurile publice e nevoie de permis B1 sau chiar B în cazul vehiculelor de mare putere.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 28-10-2025 12:59

