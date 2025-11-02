Un șofer din Botoșani s-a răsturnat cu mașina într-un șanț și a fugit. Polițiștii l-au găsit într-un bar. Ce a urmat

02-11-2025 | 08:05
Accident Botoșani
Un șofer din Botoșani a provocat haos pe un drum județean după ce a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în șanț. Era să intre în coliziune cu altă mașină care a scăpat la limită.

Martorii spun că bărbatul de 48 de ani părea că e în stare de ebrietate după ce a ieșit din mașina răsturnată. A părăsit apoi locul accidentului.

Polițiștii l-au găsit într-un bar din apropiere.

A declarat însă că nu el se afla la volan și a refuzat testarea și prelevarea de probe biologice.

Deocamdată, polițiștii au deschis un dosar penal pentru refuzul recoltării de probe biologice.

Urmează să strângă indicii și să facă expertiza tehnică a mașinii pentru a stabili adevărul.

Sursa: Pro TV

