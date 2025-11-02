Un polițist din Constanța, de 21 de ani, a lovit mai multe mașini și a rănit trei femeie, în timp ce era beat la volan

S-au derulat scene revoltătoare în Constanța. Un polițist de la serviciul rutier, aflat în timpul liber, s-a urcat băut la volan, a izbit o mașină într-un sens giratoriu, apoi a distrus alte două care erau parcate.

În final, a fugit de la locul faptei fără să îi pese că a rănit și 3 femei.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în zonă se vede cum polițistul, în vârstă de 21 de ani, gonește cu mașina, însă nu o stăpânește și lovește două autoturisme parcate pe trotuar. Apoi iese din vehicul și o ia la fugă împreună cu prietenul care îl însoțea. Înainte de asta, același polițist aflat în timpul liber mai izbise o mașină.

Corespondent PROTV: „Primul accident a avut loc într-un sens giratoriu, între mașina polițistului și o mașină în care se aflau trei femei. În urma impactului, cea din urmă a fost proiectată în stâlp, iar autoturismul agentului a derapat apoi încă 100 de metri unde a lovit alte două mașini parcate."

Victimele au fost transportate la spital

Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța: „Cele trei victime prezentau traumatisme minore, erau conștiente și au fost transportate la Spitalul Județean pentru investigații suplimentare."

Zgomotul i-a trezit din somn pe cei care stau în apropiere.

Femeie: „Am ieșit afară și am văzut mașinile astea două. A lovit gardul și, după, s-a oprit aici. Pe urmă a lovit-o pe asta din stânga."

Femeie: „Acum mi-a spus un vecin: n-ați văzut, mașina dumneavoastră e în regulă? Am ieșit și m-am speriat puțin că asta este mașina noastră."

După ce a provocat distrugerile, agentul s-a prezentat la sediul poliției, unde a fost audiat.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul de 21 de ani este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat."

Tânărul este din Gorj și a fost repartizat pe litoral în urmă cu un an. Nu are alte abateri, dar acum riscă să-și distrugă cariera. El este cercetat în libertate.

