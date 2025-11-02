Un polițist din Constanța, de 21 de ani, a lovit mai multe mașini și a rănit trei femeie, în timp ce era beat la volan

02-11-2025 | 19:19
S-au derulat scene revoltătoare în Constanța. Un polițist de la serviciul rutier, aflat în timpul liber, s-a urcat băut la volan, a izbit o mașină într-un sens giratoriu, apoi a distrus alte două care erau parcate.

Ina Popescu

În final, a fugit de la locul faptei fără să îi pese că a rănit și 3 femei.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere instalate în zonă se vede cum polițistul, în vârstă de 21 de ani, gonește cu mașina, însă nu o stăpânește și lovește două autoturisme parcate pe trotuar. Apoi iese din vehicul și o ia la fugă împreună cu prietenul care îl însoțea. Înainte de asta, același polițist aflat în timpul liber mai izbise o mașină.

Corespondent PROTV: „Primul accident a avut loc într-un sens giratoriu, între mașina polițistului și o mașină în care se aflau trei femei. În urma impactului, cea din urmă a fost proiectată în stâlp, iar autoturismul agentului a derapat apoi încă 100 de metri unde a lovit alte două mașini parcate."

Victimele au fost transportate la spital

Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța: „Cele trei victime prezentau traumatisme minore, erau conștiente și au fost transportate la Spitalul Județean pentru investigații suplimentare."

doctor de bine
Câteva minute pot schimba totul. Cum recunoști un accident vascular cerebral

Zgomotul i-a trezit din somn pe cei care stau în apropiere.

Femeie:Am ieșit afară și am văzut mașinile astea două. A lovit gardul și, după, s-a oprit aici. Pe urmă a lovit-o pe asta din stânga."

Femeie:Acum mi-a spus un vecin: n-ați văzut, mașina dumneavoastră e în regulă? Am ieșit și m-am speriat puțin că asta este mașina noastră."

După ce a provocat distrugerile, agentul s-a prezentat la sediul poliției, unde a fost audiat.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul de 21 de ani este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat."

Tânărul este din Gorj și a fost repartizat pe litoral în urmă cu un an. Nu are alte abateri, dar acum riscă să-și distrugă cariera. El este cercetat în libertate.

Sursa: Pro TV

