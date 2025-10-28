Încă o tragedie pe „drumul morții”. Un BMW care depășea pe linie continuă a fost spulberat de un TIR
Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe „drumul morții” între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi. În accident au fost implicate un BMW şi un TIR.
Șoferul BMW ar fi intrat într-o depăşire periculoasă, pe linie continuă, şi s-a ciocnit de un TIR care venea din sens opus, potrivit martorilor.
Şoferul autoturismului, de 36 de ani, precum şi o tânără de 19 ani aflată în acelaşi autoturism au murit. Conducătorul TIR-ului, în vârstă de 55 ani, nu a fost rănit.
La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Târgu Frumos, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare şi acordare a primului ajutor, precum şi o autospecială de descarcerare.
De asemenea, au fost trimise trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi, precum şi elicopterul SMURD.
Traficul în zonă este restricţionat, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate până la finalizarea intervenţiei echipajelor de urgenţă.
Traficul ar putea fi reluat în jurul orei 17.30. Poliţiştii urmează să stabilească circumstanţele exacte ale producerii accidentului.
28-10-2025 17:16