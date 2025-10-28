Cum s-a produs accidentul de ATV în care a murit un adolescent de 16 ani. A fost proiectat în aer și s-a lovit de pod

Un adolescent de 16 ani a murit, iar prietenii lui care-l însoțeau, șase la număr, au fost răniți într-un accident dramatic produs în localitatea Joseni din Harghita.

Erau în remorca unui ATV al cărui conducător nu avea permis pentru niciun fel de vehicul Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional.

Tinerii, toți cu vârste între 15 şi 17 ani, se duceau către casa de vacanță a unuia dintre ei, aflată la distanţă de sat. Un băiat conducea ATV-ul iar ceilalți erau în remorcă. Drumul asfaltat şi neted ca-n palmă n-ar fi trebuit să le creeze probleme, deşi se lăsase seara.

Corespondent PROTV: „Tinerii veneau dinspre sat. În această curbă, băiatul care conducea ATV-ul a pierdut controlul direcţiei, a tăiat drumul şi s-a izbit de acest cap de pod.”

Tânărul de pe ATV, în vârstă de 16 ani, a fost proiectat în aer şi, se pare că în cădere s-a lovit de pod. A intrat în stop cardio respirator şi n-a mai putut fi salvat. Prietenii din remorcă au scăpat toţi cu răni ușoare, chiar dacă s-au răsturnat şi ei.

Francisc Borsos, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență: „ATV-ul era în șanț, izbit de capătul unui pod. Veneau niște oameni de la pădure şi ei au sosit primii la faţa locului”.

Localnică: „Au mers cam repede, au ieşit de pe drum, s-au răsturnat într-un şanţ. Mergeau mereu la pădure, erau obișnuiți să meargă cu ATV-ul deci nu era prima ocazie”

Maria Plumbu, purtător de cuvânt IPJ Harghita: „Tânărul nu deţinea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.”

Liviu Moarcăs, instructor auto: „Circulația pe ATV este destul de periculoasă pentru că ele nu dețin sisteme de siguranță pasivă, nu au centură de siguranță și ar trebui sa fim foarte atenți când le conducem. În nicio situație nu ar trebui transportate persoane în remorci.”

Legea spune că pentru a conduce ATV - uri cu greutate maximă de 400 de kilograme şi o putere a motorului de cel mult 15 kw este nevoie de permis de conducere B1, ce poate fi obţinut de la 16 ani. Pentru vehiculele mai mari și mai puternice, conducătorul trebuie să aibă permis categoria B. Codul Rutier impune și obligaţia de a purta cască și vestă reflectorizantă, regulă valabilă și în cazul pasagerului. ATV-ul trebuie să fie înmatriculat și să aibă asigurare obligatorie.

