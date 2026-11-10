Unul dintre frați, un băiețel de numai doi ani, e în stare gravă. Șoferița le-a spus polițiștilor că a pierdut controlul volanului pentru că ar fi fost orbită de soare.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 16. Un zgomot puternic i-a alertat pe oamenii locului, care au ieșit speriați din case.

Localnică: „M-a sunat cumnata mea că vecina noastră a avut accident și a venit SMURD-ul și am venit să vedem despre ce-i vorba. Cu copiii. În mașină, îi aducea de la școală. Din câte am înțeles, a orbit-o soarele.”

Localnică: „Când am venit, deja erau aici și au scos pruncii din mașină și unul din băieți... Fetele erau mai bine. Dar băiețașul a avut și momente mai grave, de inconștiență. Oricum, au aruncat-o odată în capătul podului și au aruncat-o rău de tot.”

Localnică: „Am auzit odată: boc! Am ieșit afară, am văzut lume multă.”

Atât femeia, cât și cei trei copii ai ei – două fete și băiețelul de 2 ani – au primit îngrijiri la fața locului. Ulterior, cu toții au ajuns la spital.

Dr. Ingrid Berbosz: „Trei victime de cod verde, un cod galben, au fost transportate la spital, stabile hemodinamic și respirator. Sunt în curs de investigații, ulterior colegii vor stabili conduita de urmat.”

Etilotestul a arătat că șoferița nu consumase alcool. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.