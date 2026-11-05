Corespondent Pro TV: „Impactul violent dintre cele două autoturisme a fost surprins de camerele video din zonă. În imagini se vede cum femeia de 62 de ani, aflată la volan, depășește o dubă, în apropierea unei treceri de pietoni și intră în intersecție, în viteză, fără să oprească la indicatorul „stop”, potrivit polițiștilor. Mașina lovește în plin un alt vehicul, care circula regulamentar, apoi este proiectată într-un stâlp. Șoferița a murit pe loc în impact, iar soțul ei, de 67 de ani, care era pasager, și nepoțica de 8 ani, aflată pe bancheta din spate, au fost răniți grav. Cei doi au fost transportați la spital, cu mai multe traumatisme, inclusiv la cap. În mașina lovită se aflau șoferul de 51 de ani și o minoră de 17 ani, care au suferit și ei răni. Polițiștii fac acum cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.”
Accident grav în Suceava. O șoferiță de 62 de ani și-a pierdut viața. Doi copii, printre victimele transportate la spital
Impact devastator în județul Suceava. O șoferiță de 62 de ani a murit, iar 4 persoane, printre care și doi minori, au ajuns la spital, după un grav accident produs în localitatea Volovăț.