În cele trei mașini implicate erau opt persoane, între care și un copil. La fața locului au intervenit politiștii și pompierii, iar traficul a fost blocat mai bine de o oră. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs accidentul.
Trei persoane au ajuns la spital după un accident cu trei mașini, în județul Iași. Traficul a fost blocat peste o oră
Trei oameni au fost răniți într-un grav accident rutier, luni seară, în județul Iași.