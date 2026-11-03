Ce au făcut pasagerii ca să poată ieși din microbuzul răsturnat la Iași. O tânără de 28 de ani a fost intubată după accident

Au fost activate planurile roșu și alb, duminică seară, după ce un microbuz cu 19 pasageri s-a răsturnat în județul Iași. Opt persoane au ajuns la spital. Dintre acestea, în starea cea mai gravă este o tânără rănită la cap.