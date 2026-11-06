Bărbatul de 58 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, iar autorităţile au deschis o anchetă.

Corespondent Știrile PROTV: „În urma exploziei din poligonul fabricii de armament, bărbatul a suferit răni grave la cap. El a fost dus la Spitalul Judeţean din Braşov şi a fost intubat şi ventilat mecanic. După ce va fi stabilizat, medicii trebuie să-l opereze pentru a extrage schijele care i-au pătruns în ochiul drept. În acest moment, o echipă mixtă de anchetatori face cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul de muncă. Până acum, au stabilit că pirotehnistul manipula un sistem exploziv care urma să fie testat şi a fost surprins de aprinderea accidentală a acestuia. Totul s-a petrecut în poligonul uzinei, aflat la 10 kilometri de Braşov. Pirotehnistul are o experienţă de 18 ani în această meserie, însă anchetatorii vor verifica dacă, în acest caz, au fost respectate toate măsurile de protecţie a muncii.”