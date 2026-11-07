Accident feroviar în Suceava. Un tren de marfă pornit singur a intrat în două locomotive, mai multe vagoane au deraiat | FOTO

Din fericire, accidentul feroviar , deși spectaculos, nu a făcut nicio victimă și nici nu a afectat traficul feroviar.

Mai multe vagoane de marfă încărcate cu sute de tone de cereale au deraiat sâmbătă în stația CF Vicșani din județul Suceava, iar unul dintre acestea s-a și răsturnat, după ce trenul de marfă privat s-a pus singur în mișcare și a intrat în două locomotive aparținând altui operator privat, a anunțat CFR.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, la ora 12:02, în stația CF Vicșani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparținând Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești.

La ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive aparținând unui alt operator de transport feroviar de marfă.

În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat”, a transmis sâmbătă compania feroviară de stat.

Incidentul nu s-a soldat cu victime și nu a afectat traficul feroviar

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată. Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare, a mai transmis CFR.

„Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași urmărește situația și asigură, în limita atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor incidentului. CFR S.A. va reveni cu informații privind evoluția situației și măsurile dispuse pentru eliberarea liniilor afectate”, precizează compania feroviară.