În ceea ce priveşte blocul din complexul Mamaia pentru care a fost deja aprobată reînceperea lucrărilor la Adunarea Generală din 28 septembrie, grupul precizează că este în curs semnarea actelor adiţionale cu fiecare promitent cumpărător privind confirmarea apartamentului, modalitatea de plată şi noul termen de aproximativ 2 ani de finalizare a imobilului unde îşi au proprietatea. Totodată Nordis informează că a identificat un antreprenor general în construcţii cu experienţă relevantă în domeniu care are posibilitatea de a construi şi finaliza la cheie complexul imobiliar din Mamaia şi complexul imobiliar din Braşov, potrivit News.ro.

”În data de 28.09.2026, Adunarea Creditorilor Nordis Mamaia SRL, forul suprem al companiei, a aprobat favorabil reînceperea lucrărilor de construire şi de finalizare ale blocului nr. 5 din complexul Mamaia. Astăzi sunt în curs semnarea actelor adiţionale cu fiecare promitent cumpărător privind confirmarea apartamentului, modalitatea de plată şi noul termen de aproximativ 2 ani de finalizare a imobilului unde îşi au proprietatea. Având în vedere obţinerea autorizaţiei de construire şi aprobarea de către Adunarea Creditorilor, antreprenorul general se pregăteşte să înceapă activităţile de organizare de şantier necesare reînceperii lucrărilor de construire ale blocului nr. 5 din Mamaia, aşteptând ordinul pentru demararea acestora”, anunţă grupul Nordis într-un comunicat.

Marţi are loc Adunarea Creditorilor

”În data de marţi, 03.11.2026, are loc Adunarea Creditorilor Nordis Management SRL, aşa cum aceasta a fost convocată de administratorul judiciar desemnat, CITR – Filiala Bucureşti SPRL”, precizează compania.

Conform sursei citate, un număr de 1.173 de creditori ”sunt chemaţi să decidă viitorul firmei, planurile de reorganizare şi şansele reale de recuperare a sumelor investite”.

Scopul acestei Adunări este aprobarea reinceperii construcţiei şi finalizării la cheie a blocurilor din Complexul Mamaia, blocurile 1, 2, 3 şi 4, plus clădirea de parcare, şi a Complexului imobiliar din Braşov, astfel încât promitenții cumpărători ai Nordis să semneze contractele de vânzare, iar cumpărătorii care au încă apartamentele nefinisate să le primească finisate la cheie.

Reprezentanţii Nordis apreciază că este cel mai important eveniment din ultimii 2 ani, de la data intrării companiei în insolvenţă şi invită toţi creditorii să voteze şi să aprobe reînceperea activităţilor de construire, la fel cum și creditorii de la Nordis Mamaia au votat si aprobat.

Nordis susţine că a identificat un antreprenor general în construcţii cu experienţă relevantă în domeniu care are posibilitatea de a construi şi finaliza la cheie complexul imobiliar din Mamaia şi complexul imobiliar din Braşov. Plata contractului se va face parţial prin vânzarea apartamentelor în plus şi care nu au promisiuni de vânzare; parţial prin dare în plată către constructor de apartamente excedentare şi spaţii comerciale şi parţial prin plata prin transfer bancar, pe baza restului de încasat de la promitenții cumpărători.

Comitetul Creditorilor Nordis Management SRL a aprobat în data de 12.06.2026 Contractul de Antrepriză Generală având ca obiect reautorizarea, continuarea şi finalizarea lucrărilor de construire, amenajare şi mobilare, lucrări de cadastru şi intabulare ale complexelor imobiliare Nordis Mamaia şi Nordis Braşov, contract semnat şi avizat de către administratorul judiciar CITR în data de 15.06.2026.

Antreprenorul general, desemnat împreună cu Nordis, a realizat până acum proiectele tehnice pentru blocurile 1, 2, 3, 4, 5 şi clădirea de parcare din Mamaia, a depus şi obţinut Certificate de Urbanism pentru blocurile 1, 2, 3, 4, 5 şi clădirea de parcare din Mamaia, a depus documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism pentru complexul din Braşov, a obţinut autorizaţiile de construire pentru complexul din Mamaia, respectiv clădirea de parcare, blocul nr. 4, blocul nr 5, urmând ca în decursul lunii noiembrie 2026, cel mai probabil, să obțină şi autorizaţiile finale pentru blocurile 1, 2 şi 3, aşa cum ele au fost gândite iniţial de Nordis, a preluat activităţile curente şi de reparaţii pentru complexul Nordis Mamaia, respectiv blocul nr. 1, recepţie şi blocul nr. 2, iar ca urmare a acestor activităţi, blocul nr. 1 din complexul Nordis Mamaia este din nou complet funcţional, proprietarii bucurându-se în sezonul estival 2026 de apartamentele lor, a început activităţile de organizare de şantier necesare reînceperii lucrărilor de construire la blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi clădirea de parcare din Mamaia”, precizează Nordis, subliniind că ”singura şansă reală, după 2 ani de la intrarea în insolvenţă, a creditorilor companiilor Nordis de recuperare a sumelor investite, respectiv de semnare a tuturor contractelor de vânzare este repornirea activităţilor de construire şi finalizarea imobilelor începute şi aflate în diferite faze de finalizare”.