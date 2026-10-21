Măsura nu vizează faptele pentru care se instituise anterior un sechestru, ridicat ulterior de judecător, relatează News.ro.

Procurorii precizează că măsura poate fi ridicată punctual în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

"Măsura sechestrului asigurator faţă de societăţile suspecte a fost instituită pentru faptele noi reţinute ca urmare a extinderilor urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi nu pentru faptele faţă de care, anterior, s-a instituit aceeaşi măsură, ridicată de judecătorul de drepturi şi libertăţi urmare a admiterii contestaţiei", anunţă, miercuri, DIICOT, într-un comunicat de presă, referindu-se la sechestrul pe 184 de imobile şi 14 terenuri în Dosarul Nordis, anunţat în urmă cu o zi.

Potrivit procurorilor, această măsură asiguratorie are ca scop garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune în dauna persoanelor vătămate - clienţi cumpărători şi nu obstrucţionarea / împiedicarea predării unităţilor locative către acestea.

DIICOT precizează că "în considerentele ordonanţei din data de 19 octombrie 2026 există menţiune explicită conform căreia măsura sechestrului poate fi ridicată punctual, la cererea suspectei şi a persoanei vătămate, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică şi predării imobilului persoanei vătămate/părţii civile".

Procurorii DIICOT au anunţat, marţi, că au pus sechestru pe 184 de imobile şi 14 terenuri în Dosarul Nordis, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi cele 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane vătămate, persoane fizice sau juridice.

În 15 octombrie, Curtea de Apel Bucureşti a ridicat o parte din sechestrul pus de procurori pe apartamentele vizate de anchetă.