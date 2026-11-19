Proiectul, denumit „Essentiel”, se bazează pe un concept arhitectural inovator, care folosește proprietățile materialelor de construcție, lumina naturală și un sistem inteligent de gestionare a temperaturii pentru a menține în interior valori cuprinse între 22 și 26 de grade Celsius.

Cum funcționează clădirea

Conceptul 2226 a fost dezvoltat în Austria de arhitectul Dietmar Eberle, pornind de la ideea că o clădire poate menține o temperatură confortabilă fără sisteme clasice de climatizare, dacă este proiectată și construită corespunzător.

Soluția se bazează pe trei mari principii. Primul este inerția termică a materialelor de construcție, care pot absorbi, stoca și elibera treptat energia. Clădirea utilizează cărămizi speciale cu structură alveolară din teracotă, beton și tencuială pe bază de var, materiale care contribuie la păstrarea unei temperaturi stabile în interior.

Al doilea principiu este arhitectura bioclimatică. Orientarea clădirii, ferestrele de mari dimensiuni, geamurile tripan și volumul încăperilor sunt gândite astfel încât să valorifice lumina și căldura naturală a soarelui, limitând în același timp pierderile energetice.

Al treilea element este un sistem inteligent de gestionare a clădirii, conectat la senzori care monitorizează permanent temperatura, umiditatea și concentrația de dioxid de carbon. Un algoritm controlează automat ferestrele și jaluzelele exterioare, adaptând deschiderea acestora în funcție de condițiile din interior și de temperatura exterioară.„Acestea joacă un rol esențial și au fost alese pentru o caracteristică comună: capacitatea lor de a stoca și de a elibera energie”, a declarat pentru publicația online franceză Vert, Anne Speicher, directoarea biroului Baumschlager Eberle.

Astfel, în perioadele caniculare, sistemul limitează pătrunderea razelor solare și favorizează circulația aerului, iar în perioadele reci valorifică energia solară și capacitatea materialelor de a păstra căldura.

„Locatarii le pot controla și ei înșiși. Caloriferele auxiliare, obligatorii prin lege, pornesc doar în cazul unor fenomene meteo extreme sau după o perioadă lungă în care locuința a stat goală”.

Locatarii, caloriferele casei

Apartamentele foarte bine izolate rețin căldura produsă de corpurile locatarilor.

„Noi suntem caloriferele casei, noi și ceea ce facem”, a declarat pentru postul francez BFM Business Cédric Hatat, manager de program la Nexity Auvergne Bourgogne.

Căldura produsă atunci când oamenii gătesc, fac duș sau folosesc aparate electrice rămâne, de asemenea, în apartamente, ceea ce reduce facturile la energie cu 80%, potrivit directoarei generale a Nexity, Véronique Bédague. Totuși, aparatmentele sunt dotate cu calorifere și cu un sistem de ventilație mecanică cu dublu flux, așa cum cere legea franceză. Potrivit dezvoltatorului, asta a crescut costul construcției cu 15%, pentru conectarea clădirii la sistemul de încălzire al orașului.

Costuri ridicate de producție

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii avertizează că modelul 2226 nu poate fi replicat cu ușurință la scară largă. Principalul obstacol îl reprezintă costurile ridicate de construcție, generate de materialele utilizate și de sistemele complexe de automatizare.

Dezvoltatorul Nexity nu a făcut public costul total al proiectului. Reprezentanții autorităților locale au recunoscut că majorarea prețurilor materialelor și creșterea dobânzilor au complicat realizarea investiției.

În plus, experții consideră că o asemenea soluție nu poate fi aplicată pur și simplu clădirilor vechi. Renovarea imobilelor existente rămâne una dintre cele mai importante provocări în reducerea consumului energetic, iar instalarea unor sisteme sofisticate de automatizare ar putea fi prea costisitoare pentru multe dintre acestea.