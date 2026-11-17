„Cei 10 km ai Secţiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeş) din autostrada Sibiu-Piteşti vor putea fi daţi în circulaţie din 3 decembrie! Am identificat o soluţie temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanţă şi intervenţie în tunel”, a transmis ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook, scrie News.ro.

Ştefan Ovidiu Popa arată că, pentru a asigura însă o soluţie pe termen lung, a transmis deja Guvernului memorandumul care permite angajarea specialiştilor necesari funcţionării tunelului Curtea de Argeş.

„În paralel, până la finalizarea procedurilor de angajare şi de pregătire a acestor echipe specializate, avem o variantă provizorie care permite deschiderea circulaţiei încă din acest an”, menţionează Popa.

Ministrul mai spune că CNAIR formează deja o echipă mixtă din angajaţi detaşaţi de la Secţiile de Drumuri şi din specialişti ai constructorului austriac (PORR).

„Imediat ce această echipă va fi operaţională, se va deschide circulaţia şi pe Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)”, subliniază ministrul.