Noapte de coşmar pentru sute de familii din Galaţi, după prăbușirea unei drone rusești: „S-a auzit o bubuitură puternică”

La şase ore de la explozie, o zonă de câteva sute de metri este încercuită. News.ro a stat de vorbă cu o femeie care locuieşte, împreună cu familia, în apropierea locului exploziei şi care a relatat întreaga desfăşurare a evenimentelor.

„Totul a început cu mesajul RO-Alert pe care l-am primit la ora 1:52”, îşi începe femeia incursiunea în evenimentele din noaptea pe care nu credea că o va trăi vreodată.

Dronele care trec graniţa au devenit cumva o obişnuinţă în ultimii ani. Frica de la început s-a estompat în timp, mai ales că, până azi-noapte, nu se întâmplase nimic grav.

„Recunosc că, iniţial, nici nu l-am citit cu atenţie şi l-am închis imediat, crezând că este o alertă meteo de vânt sau ploaie. Stăteam cu ochii deschişi, încercând să adorm din nou, dar apoi am auzit zgomotul puternic de motoare de avion venind dinspre graniţă”, explică femeia.

„S-a auzit o bubuitură puternică”

Apoi a auzit şi zgomotul obiectului pe care îl urmăreau avioanele. Totul s-a petrecut pe foarte repede-înainte.

„Noi dormim cu geamurile deschise şi, la un moment dat, s-a auzit clar acel bâzâit de dronă. Sunetul devenea din ce în ce mai tare şi părea că se apropie de blocul nostru. M-am pitit în pat de frică, iar dintr-odată s-a auzit o bubuitură puternică, o explozie care a rupt liniştea deplină a nopţii”, continuă femeia.