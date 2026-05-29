Noapte de coşmar pentru sute de familii din Galaţi, după prăbușirea unei drone rusești: „S-a auzit o bubuitură puternică”

Sute de familii din Galaţi sunt încă şocate în urma incidentului în care două persoane au fost rănite uşor şi alte zeci evacuate, după ce o dronă a lovit un bloc de pe Calea Brăilei din Galaţi.

Mihaela Ivăncică

La şase ore de la explozie, o zonă de câteva sute de metri este încercuită. News.ro a stat de vorbă cu o femeie care locuieşte, împreună cu familia, în apropierea locului exploziei şi care a relatat întreaga desfăşurare a evenimentelor.

„Totul a început cu mesajul RO-Alert pe care l-am primit la ora 1:52”, îşi începe femeia incursiunea în evenimentele din noaptea pe care nu credea că o va trăi vreodată.

Dronele care trec graniţa au devenit cumva o obişnuinţă în ultimii ani. Frica de la început s-a estompat în timp, mai ales că, până azi-noapte, nu se întâmplase nimic grav.

„Recunosc că, iniţial, nici nu l-am citit cu atenţie şi l-am închis imediat, crezând că este o alertă meteo de vânt sau ploaie. Stăteam cu ochii deschişi, încercând să adorm din nou, dar apoi am auzit zgomotul puternic de motoare de avion venind dinspre graniţă”, explică femeia.

Bolojan, despre drona rusească prăbușită în Galați: „Este o situație inacceptabilă”. România accelerează programul antidronă

„S-a auzit o bubuitură puternică”

Apoi a auzit şi zgomotul obiectului pe care îl urmăreau avioanele. Totul s-a petrecut pe foarte repede-înainte.

„Noi dormim cu geamurile deschise şi, la un moment dat, s-a auzit clar acel bâzâit de dronă. Sunetul devenea din ce în ce mai tare şi părea că se apropie de blocul nostru. M-am pitit în pat de frică, iar dintr-odată s-a auzit o bubuitură puternică, o explozie care a rupt liniştea deplină a nopţii”, continuă femeia.

Bolojan, despre drona rusească prăbușită în Galați: „Este o situație inacceptabilă". România accelerează programul antidronă

Două persoane au fost rănite după ce o navă de marfă turcească a fost atacată de o dronă rusească în Marea Neagră

Două persoane au fost rănite după ce o navă de marfă turcească a fost atacată de o dronă rusească în Marea Neagră

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

„Era ora 1:57 când a căzut drona. Locuiesc într-o intersecţie, iar impactul a fost la aproximativ 250 de metri de noi, dar s-a auzit puternic. Ne-am panicat şi am sărit toţi din pat. Am mers să verific copilul şi câinele, apoi am dat mesaje cunoscuţilor, unor doctori din spital să văd dacă sunt de gardă, dar nu erau”, continuă ea.

Soţul femeii a ieşit în stradă să afle exact ce se întâmpla. După zece minute, verificate pe ceas, au sosit ambulanţele şi pompierii.

„A fost un noroc fantastic. Drona s-a izbit şi s-a înfipt practic în casa scării, mai exact în casa liftului unui bloc turn. Aceasta este ca o «cuşcuţă» mai înaltă decât restul blocului cu vreo doi metri. Dacă nu se lovea de acea structură, cred că mergea mai departe şi lovea casele din spatele blocului sau intra direct în apartamente. Ar fi fost un scenariu groaznic, ca la 11 septembrie, dacă traiectoria ar fi dus-o direct în bloc”, spune femeia.

„Suntem încă sub şoc”

Toată noaptea au stat în faţa televizoarelor şi pe reţelele sociale să afle apoi veşti. La şase ore de la explozie, zona este încă complet închisă circulaţiei între cele două intersecţii mari între care este blocul, „nici printre blocuri, nici pe lângă magazinaşe”.

„Suntem încă sub şoc şi nu am putut dormi deloc. Fiul meu, care este în clasa a XII-a, s-a speriat foarte tare; a închis geamul la el în cameră şi s-a mutat în altă cameră să doarmă cu căţelul nostru, Ava, care este şi ea traumatizată de zgomot. Deşi încercăm să ne reluăm cursul normal al vieţii – eu la serviciu, copilul la şcoală – există o teamă profundă. Nu ştii niciodată ce se poate întâmpla”, mai spune Simona Elena Bugeac.

Ministerul Apărării a anunţat în jurul orei 8 dimineaţa că încă face cercetări la faţa locului. Din primele informaţii, a rezultat că întreaga încărcătură a dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

Oana Ţoiu, despre drona prăbuşită în Galaţi: Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa UE

Etichete: drona prabusita, bloc, galati,

Două persoane au fost rănite după ce o navă de marfă turcească a fost atacată de o dronă rusească în Marea Neagră

Marina ucraineană a anunţat vineri că o dronă rusească a "atacat" o navă de marfă turcească în Marea Neagră, provocând un incendiu în care au fost răniţi doi membri ai echipajului, relatează AFP.
Deputat din Galați: „Drona a lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat”

Deputatul USR Bogdan Rodeanu, care este din Galați, povestește că drona a lovit casa liftului din blocul cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și apoi a explodat. 
Oana Ţoiu, despre drona prăbuşită în Galaţi: Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa UE

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că au certitudinea în acest moment că este o dronă rusească cea care a explodat în Galaţi.

Ministerul de Externe, despre drona căzută la Galaţi: România a informat aliaţii NATO şi pe secretarul general

MAE califică incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc și a explodat, drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” a Rusiei. România anunță măsuri diplomatice după încălcarea spațiului aerian și a dreptului internațional.

Reacții aliați NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, transmiţând că Letonia condamnă atacul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu

Momentul în care drona loveşte blocul din Galaţi a fost surprins în imagini, acestea fiind publicate pe reţelele de socializare.

