Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat căspecialişti din cadrul MApN, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii continuă cercetările în zona blocului din Galaţi unde s-a prăbuşit o dronă.

”Din primele informaţii, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului. Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi.Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale”, au afirmat reprezentanţii MApN.

Ministerul Apărării Naţionale ”condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre”.

De asemenea, MApN consideră că ”astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO”.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

"Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei", precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.