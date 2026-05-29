„În cursul nopţii, inamicul a folosit o dronă pentru a ataca cargoul ANT, care plecase din unul dintre porturile din regiunea Odesa spre Turcia cu marfă la bord”, a scris marina ucraineană pe Telegram.

„Doi membri ai echipajului răniţi au fost evacuaţi rapid de navele forţelor armate ucrainene şi transportaţi la un centru medical", a adăugat aceasta.

Nava, sub pavilion Vanuatu, era încărcată cu marfă în momentul incidentului, a adăugat marina ucraineană pe aplicaţia Telegram, însă nu a oferit alte detalii.

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.