În urmă au rămas geamuri sparte și bucăți din dronă împrăștiate pe jos. ”Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galați”, transmite deputatul, adăugând că trebuie investit în apărare.

"În timpul unui nou atac lansat de Federația Rusă asupra localităților ucrainene aflate la granița cu România, una dintre drone a pătruns în spațiul aerian românesc și a ajuns deasupra municipiului Galați. A lovit casa liftului unui bloc cu zece etaje, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat. Din fericire, nu vorbim despre pierderi de vieți omenești, însă există persoane rănite, iar consecințele puteau fi mult mai grave", a scris, pe Facebook, deputatul USR din Galați, Bogdan Rodeanu.

Acesta distribuie și mai multe fotografii cu fragmente de dronă care au căzut pe carosabil.

Bogdan Rodeanu afirmă că a discutat cu oameni din bloc: "Unii dintre ei îmi sunt prieteni. Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte și bucăți din dronă împrăștiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galați".

"România nu este în război. Dar războiul este aici, la câțiva kilometri de casele noastre. Uneori îl vedem pe cer. Alteori îi vedem urmele pe străzile orașului. Tocmai de aceea cred mai mult ca oricând că România trebuie să fie puternică. Trebuie să investim în apărare, în tehnologie, în capacitatea de a ne proteja oamenii și comunitățile. Nu pentru că vrem război. Ci pentru că vrem să fim pregătiți să îl ținem departe de casele noastre", a mai transmis deputatul USR.

Acesta a adăugat că, "în această noapte, toți românii au avut încă o dată un memento dureros că pacea și siguranța nu sunt lucruri care vin de la sine. Ele trebuie apărate în fiecare zi".

O dronă s-a prăbușit, vineri noaptea, pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.