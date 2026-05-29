Oana Ţoiu, despre drona prăbuşită în Galaţi: Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa UE

„În acest moment, pe parcursul nopții, împreună cu colegii de la Ministerul Apărării Naționale, am informat aliații. Secretarul General NATO a fost, de asemenea, informat privind incidentul, privind atribuirea foarte clară ca fiind a Federației Ruse. Avem aceste informații clare de la colegii noștri care au fost pe teren”, a precizat Oana Țoiu la Știrile PRO TV.

Oficialul a declarat că situația a fost discutată cu miniștrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene, pentru ca aceștia să fie informați asupra gravității incidentului.

„Am discutat cu ceilalți miniștri ai Afacerilor Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene pentru a putea să aibă și dumnealor claritate asupra acestei situații. Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa Uniunii Europene. În acest moment, aliații înțeleg gravitatea acestui incident. Am avut, pe parcursul ultimelor luni de zile, atât eu, cât și ministrul Apărării, discuții în format NATO și la nivelul Uniunii Europene privind necesitatea întăririi flancului estic. Aliații sunt informați privind prioritatea pe care România a acordat-o achizițiilor pentru apărarea anti-aeriană. Până când aceste achiziții sunt finalizate și furnizorii pot livra aceste capabilități, este necesar ca ele să fie întărite prin contribuția aliaților”, a adăugat Oana Țoiu la Știrile PRO TV.