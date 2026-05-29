Oana Ţoiu, despre drona prăbuşită în Galaţi: Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa UE

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri că au certitudinea în acest moment că este o dronă rusească cea care a explodat în Galaţi.

Mihaela Ivăncică

„În acest moment, pe parcursul nopții, împreună cu colegii de la Ministerul Apărării Naționale, am informat aliații. Secretarul General NATO a fost, de asemenea, informat privind incidentul, privind atribuirea foarte clară ca fiind a Federației Ruse. Avem aceste informații clare de la colegii noștri care au fost pe teren”, a precizat Oana Țoiu la Știrile PRO TV.

Oficialul a declarat că situația a fost discutată cu miniștrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene, pentru ca aceștia să fie informați asupra gravității incidentului. 

„Am discutat cu ceilalți miniștri ai Afacerilor Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene pentru a putea să aibă și dumnealor claritate asupra acestei situații. Este un risc de securitate nu doar la adresa României, ci și la adresa Uniunii Europene. În acest moment, aliații înțeleg gravitatea acestui incident. Am avut, pe parcursul ultimelor luni de zile, atât eu, cât și ministrul Apărării, discuții în format NATO și la nivelul Uniunii Europene privind necesitatea întăririi flancului estic. Aliații sunt informați privind prioritatea pe care România a acordat-o achizițiilor pentru apărarea anti-aeriană. Până când aceste achiziții sunt finalizate și furnizorii pot livra aceste capabilități, este necesar ca ele să fie întărite prin contribuția aliaților”, a adăugat Oana Țoiu la Știrile PRO TV.

Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

MApN, despre drona prăbușită la Galați: „Nu este un atac asupra României, ci efectul conflictului din apropiere”

Bolojan, despre drona rusească prăbușită în Galați: „Este o situație inacceptabilă”. România accelerează programul antidronă

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică.

A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, precizează MApN. Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Știri Actuale
MApN, despre drona prăbuşită în Galaţi: Toată încărcătura, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului. FOTO

Toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului, anunţă MApN după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi, distrugând un apartament.
Știri Actuale
Care este starea victimelor după explozia provocată de drona căzută pe un bloc din Galați. ISU: Au suferit arsuri minore

Cele două persoane aflate la spital în urma prăbuşirii unei drone pe un bloc din Galaţi, urmată de explozie şi de incendiu, sunt locatarii apartamentului de la etajul 10 al clădirii, care a fost avariat. 
Știri Actuale
Alertă într-o comună din Maramureș după ce o dronă a fost descoperită pe câmp de un localnic. „Părea un mic avion”

Alertă și într-o comună din Maramureș, aflată nu departe de granița cu Ucraina. O dronă care, spun localnicii, ar fi putut fi folosită pentru trafic, a fost găsită pe un câmp. Oamenii au anunțat autoritățile, care au intervenit de urgență.

Știri Actuale
Ministerul de Externe, despre drona căzută la Galaţi: România a informat aliaţii NATO şi pe secretarul general

MAE califică incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc și a explodat, drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” a Rusiei. România anunță măsuri diplomatice după încălcarea spațiului aerian și a dreptului internațional.

Stiri externe
Reacții aliați NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, transmiţând că Letonia condamnă atacul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

Știri Actuale
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu

Momentul în care drona loveşte blocul din Galaţi a fost surprins în imagini, acestea fiind publicate pe reţelele de socializare.

