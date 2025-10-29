Nicușor Dan: „Parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri”

29-10-2025 | 13:50
Nicusor Dan
PRO TV

Prezenţa trupelor americane din România, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în ţara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.

Ioana Andreescu

Şeful statului a scris, pe platforma X, că descurajarea ameninţărilor de pe Flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar şi de creşterea prezenţei forţelor europene, în deplin acord cu partenerul american.

„Securitatea României şi a Flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii şi Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operaţională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua", a adăugat preşedintele.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe Flancul estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA.

Conform unui comunicat al MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotaţiile în Europa se menţionează şi forţe destinate României, amplasate la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în continuare pe teritoriul ţării noastre, "contribuind la descurajarea oricăror ameninţări şi reprezentând în continuare o garanţie a angajamentului SUA pentru securitatea regională", a indicat MApN.

Sursa: Agerpres

