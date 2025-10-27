Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a fost decorat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Stiri Politice
27-10-2025 | 20:44
decorare Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului
Inquam

Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat luni pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

autor
Stirileprotv

„România trăieşte un moment cu adevărat istoric, sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi prezenţa în mijlocul nostru a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu întreaga delegaţie a Patriarhiei Ecumenice. Evenimentul de azi încununează anul centenar al Patriarhiei Române, marcând o etapă de împlinire spirituală şi culturală în istoria noastră naţională. Finalizarea Catedralei Naţionale şi sfinţirea sa reprezintă încununarea unui idei care a unit generaţii de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioşi, care au dorit ca ortodoxia românească să aibă un lăcaş reprezentativ, simbol al unităţii de credinţă şi de neam, al demnităţii şi suveranităţii României moderne”, a transmis preşedintele României la ceremonia de la Palatul Cotroceni.

Potrivit lui Nicuşor Dan, „Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualităţii româneşti, evocând frumuseţea arhitecturii bizantine îmbinată cu influenţe occidentale, o expresie a României europene şi creştine”.

„Prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Catedrala devine un simbol al comuniunii ortodoxe şi al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitaţie la unitate şi reconciliere, la respect faţă de tradiţii şi la încredere în viitor. În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic şi pluralist, respectul statului român faţă de toate cultele religioase şi rolul special al Bisericii Ortodoxe Române”, a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai spus că statul român rămâne un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al Bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educaţie, în viaţa comunităţilor şi în susţinerea celor aflaţi în suferinţă.

Citește și
ciucu si baluta
Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondajele arată o luptă strânsă

„Aş adăuga că momentul solemn şi de pace şi de linişte interioară pe care am trăit noi ca societate ieri, ne dă speranţă, în această perioadă de tensiuni sociale, de reconciliere şi de dialog între diversele părţi ale societăţii româneşti. După suferinţele îndurate în timpul regimului comunist, această catedrală devine un simbol al renaşterii ortodoxiei româneşti, al redobândirii libertăţii şi a demnităţii noastre ca naţiune. Catedrala Naţională este dedicată generaţiilor viitoare, dar aduce şi un omagiu celor care s-au jertfit pentru împlinirea acestei idei. Anul centenar al Patriarhiei Române este şi anul comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi din Secolul XX, sfinţii credinţei care au apărat adevărul şi libertatea cu preţul vieţii. Prin jertfa lor, ei ne-au lăsat o moştenire morală şi spirituală care ne cheamă la responsabilitate şi solidaritate”, a mai spus preşedintele.

Semnificația Catedralei Naționale

Preşedintele a menţionat că, de acum înainte, Catedrala Naţională va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creştină şi adeziunea la valorile care au născut civilizaţia europeană.

„Sanctitatea Voastră, prezenţa dumneavoastră în România la acest moment de sărbătoare are o însemnătate deosebită. De-a lungul întregii păstoriri, aţi cultivat o relaţie statornică şi apropiată cu poporul român şi cu Biserica Ortodoxă Română. Vă mulţumim pentru prietenia sinceră şi pentru sprijinul frăţesc arătat mereu României. Pentru noi, cuvântul şi slujirea Sanctităţii Voastre sunt un reper de demnitate, echilibru şi fraternitate, o mărturie a fidelităţii faţă de valorile ortodoxiei şi faţă de valorile creştine care au stat la temelia Europei. Prin dialogurile ecumenic şi grija pentru mediu, prin lucrarea de pace şi de apropiere între oameni, sunteţi un ghid spiritual într-o lume marcată de suferinţă şi nesiguranţă. România priveşte cu recunoştinţă misiunea neobosită pe care o îndepliniţi în numele păcii, al adevărului şi al demnităţii umane. În semn de profundă preţuire, am avut bucuria de a vă conferi Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan, cea mai înaltă distincţie a ţării noastre, ca recunoaştere pentru întreaga slujire şi pentru prietenia faţă de poporul român”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a anunţat că, tot astăzi, în semn de recunoaştere a meritelor excepţionale ale Bisericii Ortodoxe Române, este privilegiat să confere Patriarhiei Române Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer.

„Aceasta este distincţia cea mai mare a statului român pentru o persoană juridică. Această distincţie marchează sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi recunoaşte contribuţia Bisericii la păstrarea şi promovarea valorilor credinţei, culturii şi identităţii naţionale. Este, de asemenea, o recunoaştere a meritelor indiscutabile a Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prin lucrarea sa neobosită, Biserica a fost şi continuă să fie o punte între oameni, un sprijin moral, o ancoră de pace şi solidaritate. Într-o lume aflată adesea sub semnul polarizării, Catedrala Mântuirii Neamului devine un spaţiu care uneşte şi inspiră, o expresie a credinţei, a culturii şi a unităţii noastre ca naţiune”, a arătat preşedintele în discurs.

Un angajat de la salubritate a demisionat și acum reciclează sticle. Câți bani face zilnic din PET-uri

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, decorare, catedrala nationala,

Dată publicare: 27-10-2025 20:44

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondajele arată o luptă strânsă
Stiri Politice
Cine și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primăria Capitalei. Sondajele arată o luptă strânsă

Organizațiile PNL și PSD din Capitală și-au ales candidații pentru Primăria Generală – primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și cel al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță.

Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare
Stiri Politice
Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare

Guvernul a modificat Ordonanța 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție la doar trei săptămâni de la adoptare. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Daniel Băluţă, candidatul oficial al PSD la Primăria Capitalei. Validarea, marţi în Consiliul Politic Naţional
Stiri Politice
Daniel Băluţă, candidatul oficial al PSD la Primăria Capitalei. Validarea, marţi în Consiliul Politic Naţional

PSD Bucureşti l-a propus pe primarul Daniel Băluţă candidat la Primăria Capitalei; validarea are loc marţi în Consiliul Politic Naţional. Gabriela Firea îi predă ştafeta lui Băluţă și va coordona politic regiunea Bucureşti-Ilfov la nivel central.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28