Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a fost decorat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

„România trăieşte un moment cu adevărat istoric, sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi prezenţa în mijlocul nostru a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu întreaga delegaţie a Patriarhiei Ecumenice. Evenimentul de azi încununează anul centenar al Patriarhiei Române, marcând o etapă de împlinire spirituală şi culturală în istoria noastră naţională. Finalizarea Catedralei Naţionale şi sfinţirea sa reprezintă încununarea unui idei care a unit generaţii de români, clerici, oameni de stat sau simpli credincioşi, care au dorit ca ortodoxia românească să aibă un lăcaş reprezentativ, simbol al unităţii de credinţă şi de neam, al demnităţii şi suveranităţii României moderne”, a transmis preşedintele României la ceremonia de la Palatul Cotroceni.

Potrivit lui Nicuşor Dan, „Catedrala Mântuirii Neamului exprimă continuitatea spiritualităţii româneşti, evocând frumuseţea arhitecturii bizantine îmbinată cu influenţe occidentale, o expresie a României europene şi creştine”.

„Prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Catedrala devine un simbol al comuniunii ortodoxe şi al afirmării spirituale a poporului român, fiind o invitaţie la unitate şi reconciliere, la respect faţă de tradiţii şi la încredere în viitor. În solemnitatea acestui moment, doresc să reafirm un principiu fundamental al statului nostru democratic şi pluralist, respectul statului român faţă de toate cultele religioase şi rolul special al Bisericii Ortodoxe Române”, a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai spus că statul român rămâne un garant al libertăţii de conştiinţă şi de credinţă, precum şi un partener loial al Bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educaţie, în viaţa comunităţilor şi în susţinerea celor aflaţi în suferinţă.

„Aş adăuga că momentul solemn şi de pace şi de linişte interioară pe care am trăit noi ca societate ieri, ne dă speranţă, în această perioadă de tensiuni sociale, de reconciliere şi de dialog între diversele părţi ale societăţii româneşti. După suferinţele îndurate în timpul regimului comunist, această catedrală devine un simbol al renaşterii ortodoxiei româneşti, al redobândirii libertăţii şi a demnităţii noastre ca naţiune. Catedrala Naţională este dedicată generaţiilor viitoare, dar aduce şi un omagiu celor care s-au jertfit pentru împlinirea acestei idei. Anul centenar al Patriarhiei Române este şi anul comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi din Secolul XX, sfinţii credinţei care au apărat adevărul şi libertatea cu preţul vieţii. Prin jertfa lor, ei ne-au lăsat o moştenire morală şi spirituală care ne cheamă la responsabilitate şi solidaritate”, a mai spus preşedintele.

Semnificația Catedralei Naționale

Preşedintele a menţionat că, de acum înainte, Catedrala Naţională va contribui la prestigiul României în lume, reflectând identitatea noastră creştină şi adeziunea la valorile care au născut civilizaţia europeană.

„Sanctitatea Voastră, prezenţa dumneavoastră în România la acest moment de sărbătoare are o însemnătate deosebită. De-a lungul întregii păstoriri, aţi cultivat o relaţie statornică şi apropiată cu poporul român şi cu Biserica Ortodoxă Română. Vă mulţumim pentru prietenia sinceră şi pentru sprijinul frăţesc arătat mereu României. Pentru noi, cuvântul şi slujirea Sanctităţii Voastre sunt un reper de demnitate, echilibru şi fraternitate, o mărturie a fidelităţii faţă de valorile ortodoxiei şi faţă de valorile creştine care au stat la temelia Europei. Prin dialogurile ecumenic şi grija pentru mediu, prin lucrarea de pace şi de apropiere între oameni, sunteţi un ghid spiritual într-o lume marcată de suferinţă şi nesiguranţă. România priveşte cu recunoştinţă misiunea neobosită pe care o îndepliniţi în numele păcii, al adevărului şi al demnităţii umane. În semn de profundă preţuire, am avut bucuria de a vă conferi Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan, cea mai înaltă distincţie a ţării noastre, ca recunoaştere pentru întreaga slujire şi pentru prietenia faţă de poporul român”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a anunţat că, tot astăzi, în semn de recunoaştere a meritelor excepţionale ale Bisericii Ortodoxe Române, este privilegiat să confere Patriarhiei Române Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiţer.

„Aceasta este distincţia cea mai mare a statului român pentru o persoană juridică. Această distincţie marchează sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi recunoaşte contribuţia Bisericii la păstrarea şi promovarea valorilor credinţei, culturii şi identităţii naţionale. Este, de asemenea, o recunoaştere a meritelor indiscutabile a Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prin lucrarea sa neobosită, Biserica a fost şi continuă să fie o punte între oameni, un sprijin moral, o ancoră de pace şi solidaritate. Într-o lume aflată adesea sub semnul polarizării, Catedrala Mântuirii Neamului devine un spaţiu care uneşte şi inspiră, o expresie a credinţei, a culturii şi a unităţii noastre ca naţiune”, a arătat preşedintele în discurs.

