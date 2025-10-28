Președintele Nicușor Dan, sigur pe adoptarea legii pensiilor magistraților: „Sunt convins că va trece”

28-10-2025 | 14:37
Nicușor Dan
Inquam Photos / Cornel Putan

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a exprimat convingerea marţi că legea privind pensiile magistraţilor va intra în vigoare.

Vlad Dobrea

Întrebat, într-un interviu pentru Cotidianul, publicat marţi, dacă CCR va aproba actul normativ, în condiţiile în care Guvernul îl va trimite în Parlament în aceeaşi formă, după aşteptarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii, şeful statului a răspuns: "Nu pot să anticipez ce va vota Curtea Constituţională. Ce pot eu să spun este că există voinţă politică la toate partidele din coaliţie, aici nu văd diferenţe fundamentale, şi că această lege va trece. Eu sunt convins că va trece".

În opinia sa, implicarea preşedintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în acest proiect de lege este naturală.

"Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că, pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să se vadă corect cu oricare dintre actorii relevanţi pentru domeniul", a explicat Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, un referendum pe această temă nu este o soluţie.

"Eu nu cred că tensiunea suplimentară generată de această lege a fost generată de (pensie) 70% sau 75% (din salariu). Eu cred că este ceva ce se poate discuta. Dar, e absolut necesar ca această lege să treacă şi de-aia nici referendumul nu are ce să spună, pentru că e ceva ce toată lumea ştie, agreează, trebuie să scadă pensiile", a afirmat preşedintele.

Sursa: Agerpres

