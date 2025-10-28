Preşedintele Nicuşor Dan a acordat gradul de general veteranului de război Iosif Rus, în vârstă de 110 ani

28-10-2025 | 13:50
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat marţi decretul privind acordarea gradului de general de brigadă - cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus.

Ioana Andreescu

„Cu profund respect şi în semn de recunoaştere pentru devotamentul, curajul şi contribuţia sa la apărarea ţării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război. La venerabila vârstă de 110 ani, domnul Rus rămâne un simbol al demnităţii şi al patriotismului. A luptat pe fronturile anilor 1942-1945, în Regimentul 95 Infanterie Turnu Severin, iar după război şi-a regăsit vocaţia în educaţie, formând generaţii de elevi ca profesor de muzică, vreme de peste patru decenii", a scris şeful statului pe X.

El l-a felicitat pe veteran cu prilejul zilei de naştere. „Îi mulţumesc pentru tăria de caracter şi pentru toate sacrificiile făcute", a transmis preşedintele.

Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 28-10-2025 13:50

NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
