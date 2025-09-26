Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa.

”Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”, a scris preşedintele pe Facebook.

Nicuşor Dan arată că ”aceasta este o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”.

”Toate aceste lucruri trebuie clarificate şi sancţionate fără echivoc. Solicit transparenţă totală privind rezultatele corpului de control, inspecţiilor sanitare şi anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, declară şeful statului.

Preşedintele adaugă că, în acelaşi timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile.

„În România infecţiile nosocomiale şi infrastructura depăşită pun în pericol viaţa pacienţilor. România are nevoie de spitale noi, de investiţii reale în secţiile de terapie intensivă şi de protocoale ferme de prevenţie şi control al infecţiilor. Cer ministrului Sănătăţii, în primul rând, şi Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanţă a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, mai cere şeful statului.

Anchetă epidemiologică în desfășurare

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă.

Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”.

Rogobete susţine că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat ”abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. ”Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.

Ministerul Sănătăţii (MS) a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens.

Unde se întâlnește și cât de periculoasă este Serratia Marcescens, bacteria care a omorât 6 copii la Iași

Serratia Marcescens, bacteria din cauza căreia 6 copii au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași, se găsește aproape peste tot în jurul nostru, dar provoacă infecții grave doar la persoanele imuno-compromise. Serratia M. poate fi rezistentă la antibiotice.

Serratia Marcescens este o bacterie gram-negativă din familia Enterobacteriaceae, întâlnită în sol, apă și pe suprafețe alimentare, notabilă pentru pigmentul roșu (prodigiosină) pe care îl produce.

Este un patogen oportunist, asociat cu diverse infecții, inclusiv infecții urinare, pneumonie și sepsis (bacteriemie), mai ales în mediul spitalicesc. Diagnosticul se face prin culturi din probe clinice, iar tratamentul implică antibiotice, precum aminoglicozidele, fluochinolonele și carbapenemele, fiind rezistentă la mai mulți agenți antimicrobieni.

Infecțiile - atunci când apar - se răspândesc de obicei doar în spitale sau în unități de îngrijire pe termen lung (infecții nosocomiale). Acestea pot fi greu de tratat deoarece pot dezvolta rezistență la antibiotice.Serratia Marcescens poate provoca infecții ale tractului respirator (cum ar fi pneumonia), infecții ale tractului urinar (ITU), infecții oculare (cum ar fi keratita), infecții ale rănilor, infecții abdominale (peritonită), infecții în jurul creierului și măduvei spinării (meningită), infecții osoase (osteomielită), inflamația inimii (endocardită), infecții ale fluxului sanguin (septicemie).

Uneori puteți vedea Serratia Marcescens în jurul casei. Arată ca o peliculă roz și poate crește în medii umede, cum ar fi dușurile sau vasele de toaletă. Din fericire, majoritatea oamenilor nu se îmbolnăvesc din cauza Serratia Marcescens care crește în casele lor sau în mediu.

Toți cei 6 copii decedați erau imuno-compromiși

Serratia Marcescens poate provoca însă infecții la persoanele cu sistemul imunitar slăbit sau compromis, așa cum au fost cei 6 copii de la Spitalul Sf. Maria din Iași care au decedat în ultimele zile.

”Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germeni multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. Serratia este un germen patogen oportunist care trăieşte în general în mediile umede şi care, la pacienţii imuno-compromişi poate da infecţii. De la infecţii respiratorii, urinare, până la infecţiile de tip sepsis cu evoluţie extrem de agresivă şi fulminantă”, a declarat dr. Cătălina Ionescu, managerul interimar al spitalului.

