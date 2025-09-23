Nicușor Dan cere unitate în Coaliție și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor

Stiri Politice
23-09-2025 | 17:28
nicusor dan
Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, la întâlnirea de marţi cu liderii coaliţiei.

autor
Vlad Dobrea

Coaliția s-a angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului, mai anunţă Cotroceniul.

Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilităţii politice şi economice a ţării.

”Discuţiile au fost constructive, iar Preşedintele a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, în interesul public”, se precizează în comunicatul oficial.

Citește și
Diana Sosoaca
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar

”Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înţeleg nemulţumirile legitime ale celor care au fost nevoiţi, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare şi suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat preşedintele României.

Ministrul Finanţelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuţia bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluţie pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

”Preşedintele României a reafirmat sprijinul instituţiei prezidenţiale pentru reformele esenţiale în toate domeniile sociale, reforme aşteptate de cetăţeni şi asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, mai anunţă Administraţia Prezidenţială. 

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, coalitie, cetateni, reforma,

Dată publicare: 23-09-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar
Stiri Politice
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar

Europarlamentarul Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate parlamentară, în urma solicitării de ridicare a acesteia, formulată oficial de procurorul general al PÎCCJ.

Ambasadorul Rep. Moldova la București, despre alegeri: „Rusia a cheltuit acum peste 300 de mil. de euro ca să manipuleze”
Stiri Politice
Ambasadorul Rep. Moldova la București, despre alegeri: „Rusia a cheltuit acum peste 300 de mil. de euro ca să manipuleze”

În săptămâna alegerilor legislative de pe este Prut, ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a vorbit, printre altele, despre influența Rusiei asupra celui mai important scrutin al țării.

Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Stiri Politice
Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte

Austeritatea din primării e doar pentru unii dintre angajați. Pentru alții, drumurile până în stațiuni și cazarea la hoteluri de lux se face, în continuare, pe bani publici.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.

 

Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28