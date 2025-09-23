Nicușor Dan cere unitate în Coaliție și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, la întâlnirea de marţi cu liderii coaliţiei.

Coaliția s-a angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului, mai anunţă Cotroceniul.

Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut marţi, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilităţii politice şi economice a ţării.

”Discuţiile au fost constructive, iar Preşedintele a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, în interesul public”, se precizează în comunicatul oficial.

”Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înţeleg nemulţumirile legitime ale celor care au fost nevoiţi, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare şi suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat preşedintele României.

Ministrul Finanţelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuţia bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluţie pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

”Preşedintele României a reafirmat sprijinul instituţiei prezidenţiale pentru reformele esenţiale în toate domeniile sociale, reforme aşteptate de cetăţeni şi asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, mai anunţă Administraţia Prezidenţială.

