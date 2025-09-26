Managerul Spitalului „Sf.Maria” din Iași susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia

Stiri actuale
26-09-2025 | 16:42
Sf.Maria spital
Facebook

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii "Sf. Maria" Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

autor
Ioana Andreescu

„Suntem cu toate măsurile şi controalele pe secţia de ATI. S-au luat culturi. Întrucât această Serratia există în medii umede, am luat culturi şi din soluţiile care sunt sterile, am luat culturi şi din produse de sânge. Am căutat orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecţie. Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat - de pe suprafeţe, din apă, din ventilaţie, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluţii sterile, toate, până la acest moment, au ieşit negative. Mai avem încă culturi în lucru", a declarat managerul interimar al Spitalului "Sf Maria", dr Cătălina Ionescu.

Nu a fost încă tot personalul testat

Conform acesteia, până acum a fost verificat doar o parte din personal, pentru a nu fi blocat laboratorul spitalului/

„Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aş bloca laboratorul spitalului şi nu ar mai putea face celelalte analize la pacienţi. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieşit negativ", a răspuns jurnaliştilor dr Cătălina Ionescu.

Manager: Toţi cei nouă pacienţi care erau internaţi la Terapia Intensivă aveau imunitatea compromisă

Potrivit sursei citate, toţi cei nouă pacienţi care erau internaţi la Terapia Intensivă aveau imunitatea compromisă, ei având şi spitalizare prelungită din cauza gravităţii afecţiunilor de care sufereau.

Citește și
west nile
INSP a raportat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Autoritățile, apel la populație

„Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germeni multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. (...) Serratia este un germen patogen oportunist care trăieşte în general în mediile umede şi care, la pacienţii imuno-compromişi poate da infecţii. De la infecţii respiratorii, urinare, până la infecţiile de tip sepsis cu evoluţie extrem de agresivă şi fulminantă", a declarat presei dr Cătălina Ionescu.

Șase copii au murit la Spitalul Sf.Maria” din Iași

Managerul interimar al Spitalului "Sf Maria" Iaşi a spus că toţi cei şase copii care au murit din cauza bacteriei Serretia au vârste de la o lună la 15 ani, majoritatea lor fiind sugari.

„Primul caz de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens a fost înregistrat pe 7 septembrie. În momentul în care am avut identificate trei cazuri, am raportat cele trei cazuri cumulative drept focar şi am luat măsurile care s-au impus: limitarea internărilor în corpul A al ATI, instruirea şi reinstruirea personalului privind igiena mâinilor, a metodelor de curăţenie, s-au luat făcut teste rapide de autocontrol şi culturi pe mediul de cultură din secţia ATI, de pe suprafeţe, de pe aparatură, din ventilaţie, de pe mâinile personalului. Pe data de 16 au apărut celelalte şase cazuri. În momentul respectiv am intensificat măsurile, în sensul că am informat (...) că nu mai primim pacienţi din alte judeţe decât în limita numărului de locuri din celălalt corp al ATI", a declarat dr. Ionescu.

Conform acesteia, toate cele nouă cazuri identificate cu această infecţie sunt în secţia de ATI, din corpul A al unităţii medicale, care între timp a fost închisă şi nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecţie cu Serratia.

„Nu vom interna în acel corp până nu eradicăm focarul, până nu se face din nou o curăţenie generală, o dezinfecţie terminală, după care vom lua din nou culturi din secţie. Dacă acele culturi vor ieşi negative, vom da drumul la activitate", a declarat dr. Ionescu.

Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, spital, infecție,

Dată publicare: 26-09-2025 16:21

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Ministrul Sănătăţii, după decesele de la Spitalul de Copii din Iaşi: „E inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate”
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii, după decesele de la Spitalul de Copii din Iaşi: „E inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focarului de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”.

INSP a raportat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Autoritățile, apel la populație
Stiri Sanatate
INSP a raportat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Autoritățile, apel la populație

INSP a anunţat că, în perioada 2 iunie - 18 septembrie, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, 29 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil.

Crește numărul de cazuri de infecții cu virusul West Nile. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Stiri actuale
Crește numărul de cazuri de infecții cu virusul West Nile. Autoritățile trag un semnal de alarmă

Institutul Naţional de Sănătate Publică informează că, în ultimele două luni și jumătate, s-au înregistrat opt cazuri de infecţie cu virusul West Nile, şapte cazuri confirmate şi un caz probabil.

Recomandări
Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață
Stiri Sociale
Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață

Studenții cu vârsta până în 30 de ani vor avea în anul universitar 2025-2026 reducere de 90% din prețul biletelor de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor
Interviurile Stirileprotv.ro
Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran
Stiri Economice
Rusia și Iran au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în Iran

Iranul şi aliatul său, Rusia, au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat televiziunea iraniană, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Septembrie 2025

46:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28