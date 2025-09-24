Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic”: Succesorul lui Nicușor Dan trebuia să fie deja ales

24-09-2025 | 13:31
vlad voiculescu la dna
Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul USR București, Vlad Voiculescu, a afirmat miercuri că alegerile trebuie organizate conform legii, nu în funcție de voința unor partide, atacând PSD pentru blocarea dreptului bucureștenilor de a-și alege primarul.

autor
Mihai Niculescu

„Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea cineva (PSD). Am citit azi că un lider PSD dintr-un județ unde trebuie organizate alegeri parțiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu știu cum e la domnul în județ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureștean care să spună că nu vrea să-și aleagă primarul”, a scris Voiculescu pe Facebook, conform news.ro.

Vlad Voiculescu a subliniat că, potrivit legislației, scrutinul trebuie organizat în termen de 90 de zile de la vacantarea postului, însă „au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din București de a-și alege primarul”.

Voiculescu a calificat această situație drept „terorism politic”: „Nu poți ține ostatice comunități întregi și să le încalci drepturile prevăzute de lege și Constituție. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă țara în aer. Așa ceva nu este doar imoral, ci și ilegal.”

Declarațiile vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, PSD manifestând reticență față de stabilirea datei scrutinului, în timp ce USR insistă pentru organizarea cât mai rapidă a acestuia.

