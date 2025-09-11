O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri

O ciupercă rezistentă la medicamente se răspândește „rapid” în spitalele din Europa, autoritățile din domeniul sănătății solicitând eforturi suplimentare pentru a o ține sub control.

Ciuperca, Candidozyma auris sau C. auris, se răspândește ușor în clinicile medicale și adesea evită medicamentele menite să o distrugă.

Infecțiile pot fi grave, în special pentru pacienții deja bolnavi, potrivit noului raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), citat de Euronews.

Peste 4.000 de cazuri au fost raportate în Uniunea Europeană și în țările vecine între 2013 și 2023, numărul cazurilor crescând semnificativ de-a lungul timpului, a declarat ECDC.

Spania, Grecia, Italia, România și Germania au înregistrat cele mai multe cazuri în total, iar Cipru, Franța și Germania au raportat recent focare. În 2023, ciuperca, cunoscută anterior sub numele de Candida auris, a fost găsită în 18 țări.

În unele părți ale Europei, C. auris este acum „atât de răspândită încât nu mai este posibil să se facă distincția între focare, fiind aproape endemică în mediul spitalicesc”, a declarat Diamantis Plachouras, șeful echipei ECDC pentru rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale, în cadrul unei conferințe de presă.

Cu toate acestea, numărul real al victimelor este probabil subestimat. Dintre cele 36 de țări europene incluse în noul raport, doar 17 au programe naționale de supraveghere a C. auris, iar numai 15 au linii directoare specifice pentru prevenirea sau controlul infecțiilor.

Capacitatea ciupercii de a supraviețui pe suprafețe și echipamente medicale și de a se răspândi rapid între pacienți face ca controlul acesteia să fie dificil, a afirmat ECDC. Nu toate dezinfectantele obișnuite din spitale sunt eficiente împotriva acesteia, ceea ce înseamnă că o curățare regulată nu este suficientă pentru a preveni răspândirea sa, a adăugat Plachouras.

Deși persoanele infectate pot avea febră și frisoane, C. auris nu prezintă un set comun de simptome. Acestea pot varia în funcție de locul infectării: sângele, o rană sau urechile.

Plachouras a afirmat că sunt necesare teste de laborator pentru a detecta focarele.

C. auris a fost semnalată pentru prima dată în Japonia în 2009.

Odată ce a fost descoperită pentru prima dată într-o țară, durează doar câțiva ani până când se răspândește pe scară largă, a afirmat Plachouras.

Plachouras a spus că ciuperca apare de obicei atunci când un pacient a fost internat pentru prima dată într-o altă țară în care C. auris este prezentă, iar apoi o importă în noua țară.

ECDC a solicitat țărilor și sistemelor de sănătate să își intensifice eforturile de detectare și control timpuriu pentru a opri răspândirea ciupercii.

„Este ceva foarte îngrijorător și reprezintă cu siguranță o amenințare pentru siguranța pacienților din spitalele din întreaga Europă”, a spus Plachouras.

Focar de candida auris la Centrul de arși de la Floreasca

În România, un caz recent de infectare cu candida auris, care a fost mediatizat, a fost cel de la Centrul de arși de la Floreasca.

Trei pacienți din șase de la Centrul de arși de la Spitalul Floreasca au fost descoperiți, la analize, cu bacteria „candida auris”. Dintre cei șase unul, o femeie, a fost transferat recent la tratament în Belgia.

Sora pacientei care a fost internată cu arsuri şi care a fost infectată cu bacterii la Spitalul Floreasca, a lansat acuzaţii grave într-o scrisoare deschisă către manager, privind modul de gestionare a marilor arşi în unitatea sanitară.

