Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 5 copii ar fi murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit

26-09-2025 | 12:15
Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia ATI.

DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală.

O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice.

”Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Potrivit publicaţiei 7Iaşi, cinci copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, care aveau diverse boli grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens.

Totodată, jurnaliştii susţin că şi alţi pacienţi minori s-ar fi infectat cu aceeaşi bacterie, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

Conducerea spitalului ieşean a evitat să facă vreo declaraţie privind această situaţie.

Copiii decedaţi aveau vârste de până la opt ani şi sufereau, potrivit 7Iasi, de diverse boli grave.

Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023.

Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.

Sursa: News.ro

O ciupercă rezistentă la medicamente se răspândește „rapid” în spitalele din Europa, autoritățile din domeniul sănătății solicitând eforturi suplimentare pentru a o ține sub control.

