Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”

26-09-2025 | 07:45
Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a existat ”o influenţă” a Serviciului Român de Informaţii (SRI) în viaţa politică şi în zona economică din România.

Cristian Matei

El a adăugat că un director civil ar trebui să reprezinte garanţia că vor dispărea anumite "excese" şi interferenţe în zone în care acestea nu ar trebui să existe.

"Am avut o influenţă - mai puţin a SIE - dar am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică. Şi atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînţeles că noi trebuie să facem două lucruri. Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferenţele cu diferite fenomene sociale cu care nu trebuia să interfere, să dispară. Şi un director civil ar trebui să fie garanţia pentru lucrul ăsta", a spus Nicuşor Dan la Digi24, potrivit Agerpres.

Şeful statului a precizat că va face nominalizările pentru conducerea SRI şi a SIE "la momentul oportun", când subiectul nu se va suprapune cu alte teme de discuţie.

"La momentul oportun, pentru că este un dialog (...) între preşedinte şi partidele din coaliţie, între partidele din coaliţie între ele şi, la momentul în care această discuţie nu se va suprapune cu alte discuţii care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea şi o vom tranşa. (...) În momentul potrivit, discuţia va avea loc între mine şi partide. Mai mult de atât nu pot să spun", a mai spus șeful statului.

