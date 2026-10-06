Ce se întâmplă cu marinarii de pe nava lovită de drone în zona economică a României

Marinarii turci au fost aduşi la Spitalul Județean Constanța, luni. Trei au fost răniţi după ce nava pe care se aflau a fost atacată de o dronă în Marea Neagră și rămân sub monitorizare, iar ceilalţi opt au primit îngrijirile necesare în Unitatea de Primire Urgenţe, dar nu au rămas internaţi, conform News.ro.
”Trei dintre ei, cu vârste între 22 şi 50 de ani, au fost aduşi în jurul orei 14. Prezentau politraumatisme, însă erau conştienţi, stabili şi cooperanţi şi nu aveau leziuni care să le pună viaţa în pericol. Au rămas internaţi pentru îngrijiri medicale de specialitate. Evoluţia este favorabilă, dar vor rămâne şi astăzi sub monitorizare”, au precizat reprezentanţii spitalului.
Incendiu la bordul navei
Luni, în jurul orei 11:00, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informaţi de către MRCC Constanţa cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu, după ce se presupune că nava a fost lovită de o dronă. Nava turcească ar fi plecat din Portul Ismail din Ucraina şi s-ar fi îndreptat spre Italia.
MRCC Constanţa a declanşat o operaţiune de căutare şi salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, nava Gărzii de Coastă fiind desemnată coordonator la faţa locului al activităţilor de căutare şi salvare. Poliţiştii de frontieră, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, au acţionat imediat pentru căutarea şi salvarea membrilor echipajului.