Ce se întâmplă cu marinarii de pe nava lovită de drone în zona economică a României

Marinarii turci au fost aduşi la Spitalul Județean Constanța, luni. Trei au fost răniţi după ce nava pe care se aflau a fost atacată de o dronă în Marea Neagră și rămân sub monitorizare, iar ceilalţi opt au primit îngrijirile necesare în Unitatea de Primire Urgenţe, dar nu au rămas internaţi, conform News.ro.

”Trei dintre ei, cu vârste între 22 şi 50 de ani, au fost aduşi în jurul orei 14. Prezentau politraumatisme, însă erau conştienţi, stabili şi cooperanţi şi nu aveau leziuni care să le pună viaţa în pericol. Au rămas internaţi pentru îngrijiri medicale de specialitate. Evoluţia este favorabilă, dar vor rămâne şi astăzi sub monitorizare”, au precizat reprezentanţii spitalului.