Alertă în Marea Neagră. Navă atacată de drone lângă platforma petrolieră „Pescăruș”. Doi marinari morți, 11 salvați (Surse)

Știri Actuale
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Incident grav în Marea Neagră. O navă a luat foc în dreptul Portului Midia, foarte aproape de o platformă petrolieră. 11 marinari au fost salvaţi, doi fiind găsiţi decedaţi.

autor
Ilknur Pintilie,  Alexandru Toader

O operațiune contracronometru este în plină desfășurare în aceste momente în apa Mării Negre. Echipajele de salvare încearcă să localizeze și să recupereze persoanele dispărute.

Surse au transmis pentru Știrile PRO TV că nava ar fi fost lovită de „două sau trei drone”. Autoritățile au comunicat că doi marinari au decedat, iar 11 au fost salvați. Opt dintre marinari sunt în stare bună şi vor fi preluaţi de nave de salvare.

”Trei marinari răniţi au fost preluaţi de un elicopter al MAI. Alţi opt membri ai echipajului, care sunt în stare bună, au fost preluaţi de navele de salvare trimise în misiune. În acest moment un singur marinar este în continuare căutat. Un trup neînsufleţit urmează să fie recuperat de pe o plută”, au anunţat, luni, reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR).

Alarma s-a dat în jurul orei 10 și 37 de minute. Un apel de la echipajul navei anunța că marinarii au nevoie de ajutor și că la bord ar fi izbucnit un incendiu. 

„Structurile Ministerului Afacerilor Interne desfășoară o misiune complexă pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră. Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate.Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență.Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație desfășurând activități specifice.

În data de 05.10.2026, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, nava Gărzii de Coastă fiind desemnată coordonator la fața locului al activităților de căutare și salvare.

Polițiștii de frontieră, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului General de Aviație, au acționat imediat pentru căutarea și salvarea membrilor echipajului”, a transmis MAI.

Nava Royad Mammadov venea de la Izmail din Ucraina pe 18 septembrie și trebuia să ajungă în Italia la Ravenna cu 14 marinari la bord.

Când au dat alarma, nava se afla la aproximativ 9 mile marine sud-est de platforma Pescăruș.

La fața locului au plecat de urgență trei nave ale ARSVOM și una de la Garda de Coastă.

Sursa: ProTV

Etichete: marea neagra, navă, platforma, marinari,

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Alertă în Marea Neagră. Navă atacată de drone lângă platforma petrolieră „Pescăruș”. Doi marinari morți, 11 salvați (Surse)

Incident grav în Marea Neagră. O navă a luat foc în dreptul Portului Midia, foarte aproape de o platformă petrolieră. 11 marinari au fost salvaţi, doi fiind găsiţi decedaţi.

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