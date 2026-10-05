Datele operative arată că a fost o acțiune țintită și deliberată, chiar în Zona Economică Exclusivă a României. Comandantul le-a ordonat marinarilor să se salveze.

Din păcate, trupul său fără viață a fost găsit în urmă cu două ore. 11 membri ai echipajului au fost salvați. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia de tragedia din Marea Neagră.

Acesta este momentul în care Royad Mammadov - o navă cargo de mărfuri generale - este lovită de o dronă. În imaginile surprinse de marinarii aflați pe vasele în apropiere se vede cum zona în care se află motoarele sare în aer.

Un nor uriaș de fum se ridică deasupra bordajului și a punții. La scurt timp, drone aeriene survolează vaporul și atacă centrul de comandă al vasului. În doar câteva minute, cargoul începe să ia apă și se înclină periculos.

Nava, lovită în apropierea coastelor României

Incidentul a fost raportat în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm.

Garda de Coastă a localizat nava la circa 9 mile marine sud-est de Platforma Pescăruș atunci când a fost primit apelul SOS.

Potrivit unor surse ale Știrilor PRO TV, în jurul orei 10:30, nava încărcată cu cereale a fost lovită atât de drone marine, cât și de drone aeriene care au survolat o vreme zona. Un marinar a fost rănit în urma exploziilor, iar ceilalți 12 care se aflau la bord au fost dați dispăruți inițial.

Sistemele automate de urgență ale navei cargo au fost declanșate imediat după impactul cu dronele.

Marius Roibu, Centrul Maritim de Coordonare a Autorității Navale Române: „Semnele arată că au fost mai multe drone. La ora 10.56 a fost alarma de incident datorită unui observator de pe platforma Pescăruș.”

În același timp, comandantul navei a transmis un semnal SOS celor de la Căpitănia Zonală Constanța. Trei nave de salvare a vieții omenești pe mare au plecat spre zona indicată.

Misiune contracronometru pentru salvarea echipajului

Imediat după recepționarea primului SOS, salvatorii de la Garda de Coastă, dar și un elicopter de la Inspectoratul General al Aviației au plecat într-o misiune contracronometru.

Între timp, în mijlocul iadului și conștient că ambarcațiunea ia apă rapid, comandantul navei Royad Mammadov a ordonat marinarilor să evacueze urgent vaporul.

Adrian Mihalcioiu, președinte Sindicatul Liber al Navigatorilor: „Nava a fost atacată cu drone maritime și aeriene. Echipajul a reușit să abandoneze nava la timp, dar sunt și niște victime.”

Comandantul navei a fost găsit mort. La fel și bucătarul.

De pe bărcile de salvare, militarii au recuperat 11 marinari. Opt sunt în afara oricărui pericol și au fost duși de echipele de intervenție în Portul Constanța. Trei dintre ei au fost transportați cu elicopterul la Spitalul Județean Constanța.

Corespondent Știrile PRO TV: „Chiar în aceste momente, unul dintre membrii echipajului, rănit grav, a ajuns la Spitalul Județean din Constanța. Acesta a fost preluat de pe navă de un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne și, ulterior, predat echipajului medical. Bărbatul urmează să fie evaluat de medici, care vor stabili cât de grav a fost rănit.”

Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța: „Prezintă toți politraumatisme, sunt din fericire conștienți, cooperanți, starea generală este stabilă.”

Membrii echipajului sunt azeri și indieni.

Zelenski acuză Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că dronele rusești se află în spatele atacului din largul coastelor României, în care doi membri ai echipajului au fost uciși, relatează Agerpres.

Atacul a fost „efectuat de două drone rusești”, a transmis liderul ucrainean pe rețelele sociale. Până în acest moment, Rusia nu a făcut nicio precizare legată de acest incident.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei opt marinari care au ajuns în Portul Constanța sunt în stare bună. Nu au fost răniți și nu au nevoie de îngrijiri medicale. Au fost recuperați de Garda de Coastă. Cel mai probabil, după ce li se vor întocmi acte, vor fi audiați de procurori. Aceștia vor să afle exact ce s-a întâmplat la bord și cum s-a produs incidentul care a dus la scufundarea cargoului. În paralel, autoritățile se pregătesc să securizeze nava scufundată. Un pilot va merge în zonă pentru a monta mai multe ancore și pentru a fixa epava pe fundul mării. Măsura este necesară pentru că există riscul ca, din cauza curenților și a valurilor, cargoul să se deplaseze și să ajungă în apropierea platformelor petroliere.”