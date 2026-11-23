Totodată, reprezentanţii instituţiei precizează că între 15 aprilie şi 15 octombrie 2026, procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele de pe lângă curţile de apel au soluţionat peste 253.000 de dosare penale şi au fost trimise în judecată aproape 30.000 de persoane. „Corupţia din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violenţă împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid şi mai eficient”, afirmă procurorul general, Cristina Chiriac. Cea mai importantă măsură anunţată este o analiză la nivel naţional a tuturor soluţiilor de netrimitere în judecată din dosarele de violenţă împotriva femeilor, pentru a vedea unde au existat deficienţe, diferenţe de practică între parchete şi situaţii de risc evaluate greşit.

Ministerul Public anunţă, într-un comunicat de presă, că între 15 aprilie şi 15 octombrie 2026, procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele de pe lângă curţile de apel au soluţionat 253.031 de dosare penale, în medie aproape unul pe minut. De asemenea, au fost trimise în judecată 29.813 persoane, au fost efectuate 5.084 de percheziţii, iar 3.750 de persoane au fost arestate preventiv.

Potrivit sursei citate, prioritate au avut dosarele vechi: 26.655 de cauze mai vechi de cinci ani au fost soluţionate.

„Raportul nu se opreşte la rezultate. Prezintă deschis şi problemele identificate, precum şi ce îşi asumă instituţia pentru următoarele şase luni”, precizează sursa citată.

Reprezentanţii Ministerului Public menţionează că cel mai mult au contat rezultatele obţinute în privinţa banilor statului, respectiv în dosarele de evaziune fiscală, unde prejudiciul estimat a fost de peste 403 milioane de lei, iar sechestrele au acoperit 58% din această sumă. În toate dosarele soluţionate, bunurile puse sub sechestru depăşesc 861 de milioane de lei.

În ceea ce priveşte persoanele vulnerabile, au fost înregistrate 12.242 de ordine de protecţie, dintre care 84% confirmate de procuror. În dosarele cu autori şi victime minore, 2.254 de persoane au fost trimise în judecată.

Referitor la femicid, Ministerul Public menţionează că au fost soluţionate 45 de dosare, iar 29 de persoane au fost trimise în judecată.

Potrivit aceleiaşi surse, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a coordonat Operaţiunea JUPITER 5, desfăşurată în iunie împreună cu Poliţia Română, a vizat 300 de dosare şi 403 suspecţi, cu măsuri asigurătorii de peste 141 de milioane de lei.

Ce nu merge încă

În acelaşi timp, Ministerul Public identifică cinci domenii în care rezultatele nu sunt cele propuse: combaterea corupţiei din magistratură, stocul încă ridicat de dosare, răspunsul judiciar în cazurile de violenţă împotriva femeilor, dotările tehnice şi criminalistice şi violenţa din şcoli.

“Aceste cifre nu sunt nici un motiv de mândrie, nici o scuză. Sunt punctul de plecare. Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătăţit sau reparat şi unde trebuie să ajungem. Peste 250.000 de dosare soluţionate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupţia din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violenţă împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid şi mai eficient”, afirmă procurorul general, Cristina Chiriac.

Magistratul adaugă că în spatele fiecărui dosar „e un om care aşteaptă un răspuns”.

„Pentru el, contează mai puţin câte dosare am soluţionat şi mai mult dacă al lui a fost tratat corect şi la timp. Încrederea în justiţie nu se câştigă cu cifre mari, ci cu onestitate. De aceea am ales să spunem deschis şi unde nu am reuşit, şi să ne asumăm public ce vom face până la următorul raport”, mai spune Chiriac.

Cea mai importantă măsură anunţată este o analiză la nivel naţional a tuturor soluţiilor de netrimitere în judecată din dosarele de violenţă împotriva femeilor, pentru a vedea unde au existat deficienţe, diferenţe de practică între parchete şi situaţii de risc evaluate greşit. Rezultatele vor fi prezentate în martie 2027.

Pentru şcoli, fiecare parchet va avea un procuror responsabil de cazurile grave de violenţă din mediul şcolar, iar audierea elevilor victime se va face adaptat vârstei, pentru a nu-i expune unei noi traume. Ministerul Public va face şi o situaţie la nivel naţional a acestor dosare, iar cauzele care întârzie nejustificat vor fi verificate.

Raportul complet al Ministerului Public după şase luni de mandat poate fi consultat AICI.