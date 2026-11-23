"Solicitarea vine după ce Guvernul a aprobat, la 20 noiembrie 2026, memorandumul privind dosarele europene de interes prioritar, prin care România susţine amânarea până în 2030 a mecanismului ETS2. ETS2 extinde sistemul european de certificate de emisii la încălzirea clădirilor şi la transportul rutier. Aplicarea lui a fost deja amânată până la 1 ianuarie 2028. Mecanismul priveşte combustibilii fosili, precum gazele naturale, motorina, benzina şi cărbunele. Biomasa solidă, inclusiv lemnul de foc, nu intră în sfera lui de aplicare", se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei profesionale, transmis luni AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne, cele mai multe în mediul rural. În acest context, specialiştii sunt de părere că, pentru aceste gospodării, amânarea ETS2 nu modifică nici costul încălzirii, nici consumul de lemn.

Calculele ASFOR evidenţiază faptul că, la un preţ de 45-70 de euro pe tona de carbon, taxa pe emisii ar adăuga între 0,55 şi 0,85 lei la litrul de motorină, respectiv între 45 şi 70 de lei la megawattul-oră de gaz, fără TVA. Astfel, pentru o gospodărie încălzită cu gaz, costul ar fi de aproximativ 450-700 de lei pe an, în timp ce pentru o gospodărie încălzită cu lemne, costul ar fi zero.

"Amânarea ETS2 protejează factura la gaz şi la carburanţi, iar prudenţa este de înţeles. Gospodăriile care se încălzesc cu lemne nu intrau însă sub incidenţa acestei taxe. Pentru ele, soluţia este o sobă eficientă, iar programul care o finanţează există pe hârtie din martie 2025. Înainte să vorbim despre extindere, programul trebuie pornit", susţine preşedintele ASFOR, Ciprian Dumitru Muscă, citat în comunicat.

În opinia asociaţiei, tema încălzirii cu lemne este însoţită de o dezinformare persistentă, potrivit căreia Uniunea Europeană ar interzice sobele. Reprezentanţa Comisiei Europene în România a răspuns public, în data de 5 martie 2025: "Nu intenţionăm să eliminăm treptat sobele pe bază de lemn, cărbune sau peleţi". Regulile europene de proiectare ecologică privesc doar aparatele noi puse în vânzare şi nu se aplică sobelor deja instalate în locuinţe.

Totodată, ASFOR precizează că nici ETS2 nu se referă la lemnul de foc.

"Programul "Rabla pentru sobe" face opusul unei interdicţii: statul plăteşte 70% dintr-o sobă nouă, care arde tot lemne, peleţi sau brichete, cu un randament de minimum 80%. Ghidul de finanţare al programului "Rabla pentru sobe" a fost aprobat prin Ordinul nr. 606/2025 şi publicat în Monitorul Oficial la 11 martie 2025. Primăriile din zona montană s-au putut înscrie între 31 martie şi 11 aprilie 2025. La 18 iunie 2025, Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat suspendarea lansării programelor de finanţare. De la publicarea ordinului au trecut peste 20 de luni, iar gospodăriile vizate au intrat în a doua iarnă fără ca programul să ajungă la ele. Programul are un buget anunţat de 500 de milioane de lei. Statul acoperă 70% din costul unei sobe eficiente, în limita a 10.000 de lei. Etapa-pilot vizează 50.000 de sobe din localităţile montane din 27 de judeţe", se menţionează în comunicat.

Datele Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) relevă că randamentul mediu al unei sobe din mediul rural este de 20-25%, iar o sobă eficientă poate reduce consumul de lemn cu până la o treime. Cele 50.000 de sobe reprezintă 1,4% din gospodăriile care se încălzesc cu lemne.

ASFOR sugerează că programul poate fi finanţat din Fondul Social pentru Climă, instituit prin Regulamentul (UE) 2023/955, care a fost creat ca pereche a ETS2, pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile energetic.

"Calendarele au fost însă despărţite: taxa a fost amânată la 2028, iar fondul funcţionează din 2026 până în 2032. Alocarea estimată pentru România este cuprinsă între 5 şi 6 miliarde de euro, din care aproximativ 3,4 miliarde pentru eficienţa energetică a clădirilor. Dacă ETS2 ar porni în 2030, aşa cum susţine România, taxa ar începe cu doi ani înainte de închiderea fondului. Etapa-pilot a programului 'Rabla pentru sobe', de 500 de milioane de lei, reprezintă mai puţin de 2% din alocarea României", arată asociaţia.

În acelaşi timp, reprezentanţii organizaţiei de profil solicită ca programul să fie înscris ca măsură distinctă în Planul Naţional Social pentru Climă, în aşa fel încât banii europeni să poată fi folosiţi pentru sobe eficiente. De asemenea, asociaţia cere publicarea unui calendar ferm pentru contractele cu primăriile şi pentru decontări, iar după etapa-pilot, extinderea programului să se facă la toate gospodăriile care se încălzesc cu lemne, cu finanţare din Fondul Social pentru Climă.