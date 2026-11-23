Starea tuturor elevilor este stabilă. Purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional Militar "Tudor Vladimirescu", Ioana Lădaru, a declarat, luni, pentru News.ro, că elevii au început să acuze probleme medicale de duminică seară.

"La nivelul Colegiului Naţional Militar Tudor Vladimirescu, aseară, mai mulţi elevi s-au prezentat la infirmeria instituţiei, acuzând diaree şi vărsături. S-a realizat triajul de către personalul medical al unităţii şcolare şi s-a hotărât transportarea a cinci dintre elevi la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Craiova. Aceştia au fost duşi cu ambulanţa colegiului, iar în urma consultului specialiştilor de la unitatea spitalicească din Craiova s-a dispus internarea acestora cu diagnosticul de gastroduodenită virală infecţioasă", a afirmat Ioana Lădaru.

Ea a menţionat că la infirmeria unităţii s-au prezentat mai mulţi elevi, iar 14 sunt internaţi.

"La infirmerie, pe parcursul serii şi până mai târziu s-au mai prezentat elevi, 22 dintre ei au fost internaţi la infirmeria unităţii. Au rămas până azi dimineaţă sub supravegherea personalului medical şi cu tratamentul pe care l-au hotărât împreună cu cei de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Craiova. Ţinând cont că s-a pus acolo diagnosticul de gastroduodenită virală infecţioasă, la această oră mai sunt 14 copii în infirmeria noastră", a mai declarat purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional Militar "Tudor Vladimirescu".

Ioana Lădaru a mai precizat că la spitalul din Craiova sunt internaţi şase elevi, pe lângă cei cinci transportaţi cu ambulanţa colegiului, a mai fost un elev preluat cu o ambulanţă a Serviciului Judeţean după ce tatăl acestuia a sunat la 112.

Purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" a mai afirmat că starea elevilor este stabilă.

"Cei din infirmerie nu prezintă probleme şi situaţii de risc. Iar în această dimineaţă noi am vorbit cu elevii internaţi în spital şi sunt într-o stare stabilă. Evaluarea făcută de specialiştii de la Victor Babeş a arătat că este vorba de o afecţiune gastro-virală", a mai declarat purtătorul de cuvânt al Colegiului Naţional Militar "Tudor Vladimirescu"